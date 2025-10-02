Home
CBN Cotidiano ao vivo: por que saber ouvir é importante para relações?

No programa desta quinta (2), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 15:05

No programa CBN Cotidiano desta quinta (2), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro CBN e a Família, Adriana Müller fala porque saber ouvir é importante para relações. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

