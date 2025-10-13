Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: por que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil?

CBN Cotidiano ao vivo: por que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil?

No programa desta segunda (13), das 15h às 17h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 14:48

No programa CBN Cotidiano desta segunda (13), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Histórias do Cotidiano, o comentarista Marcus Vinicius Sant'Ana conta a história de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

No programa desta segunda (13), das 15h às 17h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Cotidiano ao vivo: por que Nossa Senhora Aparecida é padroeira do Brasil?

Fernando Montenegro, de 19 anos, estudante do Ifes, representou o Espírito Santo nos Jogos Universitários Brasileiros e conquistou destaque entre 48 competidores em Natal (RN)

Universitário brilha no xadrez e se destaca como melhor do ES e 7° do Brasil

As duas apostas — que ganharam R$ 83 milhões cada — foram feitas na mesma lotérica pelo mesmo grupo de amigos; entenda o que aconteceu

Os detalhes dignos de filme sobre os jogos que ganharam na loteria no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais