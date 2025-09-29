Home
CBN Cotidiano ao vivo: os riscos do emagrecimento rápido e fácil!

No programa desta segunda (29), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:37

No programa CBN Cotidiano desta segunda  (94), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Boa Mesa CBN. a comentarista Roberta Larica analisa os riscos do emagrecimento rápido e fácil. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

No programa desta segunda (29), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

