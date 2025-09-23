Home
CBN Cotidiano ao vivo: hábito de roer as unhas pode gerar problemas de saúde?

No programa desta terça (23), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14:50

No programa CBN Cotidiano desta terça (23), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. No quadro Consultório CBN, o comentarista Henrique Bonaldi explica se o hábito de roer as unhas pode gerar problemas de saúde. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

