Home
>
Cotidiano
>
CBN Cotidiano ao vivo: como as pessoas lidam com o envelhecimento?

CBN Cotidiano ao vivo: como as pessoas lidam com o envelhecimento?

No programa desta quarta (27), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:20

No programa CBN Cotidiano desta quarta (27), das 15h às 17h, Diony Silva discute os principais assuntos do dia. Em destaque, o quadro "Pensamento Cotidiano", com o comentarista Filicio Mulinari, discute como as pessoas lidam com o envelhecimento. 

Recomendado para você

No programa desta quarta (27), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

CBN Cotidiano ao vivo: como as pessoas lidam com o envelhecimento?

Anúncio foi feito após uma série de adiamentos; segundo o prefeito, Lorenzo Pazolini, obra será inaugurada no próximo dia 5

Restaurante Popular de Vitória deve ser inaugurado em setembro

Levantamento inédito com mais de 4 mil estudantes do ensino médio na Região Metropolitana revela o perfil de consumo dos adolescentes

Saiba as drogas mais usadas por alunos de escolas públicas e privadas do ES

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

cbn vitoria

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais