Assista agora!

CBN Cotidiano ao vivo: como as pessoas lidam com o envelhecimento?

No programa desta quarta (27), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15:20

No programa CBN Cotidiano desta quarta (27), das 15h às 17h, Diony Silva discute os principais assuntos do dia. Em destaque, o quadro "Pensamento Cotidiano", com o comentarista Filicio Mulinari, discute como as pessoas lidam com o envelhecimento.

Este vídeo pode te interessar

Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta