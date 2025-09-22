Home
CBN Cotidiano ao vivo: comida congelada ou industrializados? Como preparar marmitas?

No programa desta segunda (22), das 15h às 17h, Diony Silva debate os principais assuntos do dia

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:45

No programa CBN Cotidiano desta segunda (22), das 15h às 17h, Diony Silva repercute os principais assuntos do dia. Nesta edição de Boa Mesa CBN, a comentarista Roberta Larica explica como preparar marmitas para evitar itens congelados ou industrializados. Confira no site e YouTube da Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

