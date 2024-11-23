Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Montanha

Casa é destruída e criança fica ferida após manobra de carreta no ES; veja vídeo

Parte da estrutura da casa foi ao chão e a criança foi encaminhada a um hospital da cidade com ferimentos leves para receber atendimento médico

Publicado em 23 de Novembro de 2024 às 11:05

Vitor Recla

23 nov 2024 às 11:05
Uma criança de nove anos ficou ferida após uma carreta atingir uma casa em uma manobra mal realizada no bairro Brasília, em Montanha, Norte do Espírito Santo. O fato aconteceu na tarde de sexta-feira (22). Parte da estrutura da casa foi ao chão e a criança ficou ferida devido a queda dos escombros e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao hospital, apenas com ferimentos leves, para receber atendimento médico.
As imagens são impressionantes. No vídeo, é possível identificar que o veículo segue por uma rua, quando realiza uma conversão para fazer o retorno pela mesma via. Ao tentar realizar a manobra, o motorista perde o controle da carreta, causando impacto na estrutura da casa. 
Em nota, a prefeitura de Montanha informou que uma equipe da Defesa Civil foi enviada ao local na manhã deste sábado (23) para apurar a situação e avaliar a estrutura da casa. Apesar de a prefeitura informar essa ida da equipe até a casa atingida, os proprietários da residência contaram que nenhuma equipe esteve no local até o momento.
Situação da casa após ser atingida por carreta. Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Militar informou por nota que o motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para a influência de álcool, sendo tomadas as medidas administrativas cabíveis. Foi confeccionado um Auto de Infração de Trânsito (AIT).
A Polícia Civil, por sua vez, disse que, conforme a nota da PMES, foram tomadas medidas administrativas e não criminais. 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados