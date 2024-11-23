Casa é destruída e criança fica ferida após manobra de carreta no ES; veja vídeo

Uma criança de nove anos ficou ferida após uma carreta atingir uma casa em uma manobra mal realizada no bairro Brasília, em Montanha, Norte do Espírito Santo. O fato aconteceu na tarde de sexta-feira (22). Parte da estrutura da casa foi ao chão e a criança ficou ferida devido a queda dos escombros e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) ao hospital, apenas com ferimentos leves, para receber atendimento médico.
As imagens são impressionantes. No vídeo, é possível identificar que o veículo segue por uma rua, quando realiza uma conversão para fazer o retorno pela mesma via. Ao tentar realizar a manobra, o motorista perde o controle da carreta, causando impacto na estrutura da casa.
Em nota, a prefeitura de Montanha informou que uma equipe da Defesa Civil foi enviada ao local na manhã deste sábado (23) para apurar a situação e avaliar a estrutura da casa. Apesar de a prefeitura informar essa ida da equipe até a casa atingida, os proprietários da residência contaram que nenhuma equipe esteve no local até o momento.
A Polícia Militar informou por nota que o motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para a influência de álcool, sendo tomadas as medidas administrativas cabíveis. Foi confeccionado um Auto de Infração de Trânsito (AIT).
A Polícia Civil, por sua vez, disse que, conforme a nota da PMES, foram tomadas medidas administrativas e não criminais.