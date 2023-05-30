Casa construída em banco de areia no Rio Doce é demolida por prefeitura

Imóvel estava construído em banco de areia no Rio Doce, em Linhares Crédito: Célio Ferreiro

Uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) também esteve no local para participar da fiscalização. Segundo a secretaria municipal, a construção ainda estava em andamento e era feita com alvenaria e madeira, apresentando características de uma estrutura destinada ao atendimento da pesca.

A obra estava ainda adaptada à cota máxima de cheia do Rio Doce, o que indica que o infrator considerou o nível máximo de inundação na região.

Imóvel em banco de areia no Rio Doce

Os agentes do Ibama realizaram um Termo de Destruição, com o objetivo de prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e evitar riscos significativos ao meio ambiente. A ação segue as legislações ambientais municipais e federais vigentes.