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Que perigo!

Carro vai parar em cima de grade na subida da 3ª Ponte em Vila Velha

Guarda Municipal foi chamada na manhã deste sábado (17) para verificar a situação, e concluiu que o motorista perdeu o controle e abandonou o veículo no local
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 set 2022 às 10:46

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 10:46

Uma cena chamou a atenção de quem pegava o acesso para a Terceira Ponte em direção à Vitória, na altura do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na manhã deste sábado (17).  Um veículo ficou com a parte traseira presa a uma grade de proteção em frente à Unidade de Saúde do bairro. 
Imagens, que chamam a atenção, foram registradas na manhã deste sábado (17), no encontro da rua Antônio Ataíde com a Av. Carioca
Guarda Municipal foi acionada e esteve no local, na manhã deste sábado (17) Crédito: Leitor | A Gazeta
Em nota, a Guarda Municipal informou que "o motorista do veículo abandonou o carro após perder o controle e subir na grade de proteção de acesso a ruas do bairro Divino Espírito Santo e a Unidade de Saúde do bairro. A ocorrência ainda está em andamento".
Leitores de A Gazeta registraram a cena inusitada. Confira:

Motorista perde o controle e carro sobe em grade em Vila Velha

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