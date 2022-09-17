Carro vai parar em cima de grade na subida da 3ª Ponte em Vila Velha

Guarda Municipal foi acionada e esteve no local, na manhã deste sábado (17)

Em nota, a Guarda Municipal informou que "o motorista do veículo abandonou o carro após perder o controle e subir na grade de proteção de acesso a ruas do bairro Divino Espírito Santo e a Unidade de Saúde do bairro. A ocorrência ainda está em andamento".