Carro vai parar em cima de grade na subida da 3ª Ponte em Vila Velha

Uma cena chamou a atenção de quem pegava o acesso para a Terceira Ponte em direção à Vitória, na altura do bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, na manhã deste sábado (17). Um veículo ficou com a parte traseira presa a uma grade de proteção em frente à Unidade de Saúde do bairro.
Em nota, a Guarda Municipal informou que "o motorista do veículo abandonou o carro após perder o controle e subir na grade de proteção de acesso a ruas do bairro Divino Espírito Santo e a Unidade de Saúde do bairro. A ocorrência ainda está em andamento".
Leitores de A Gazeta registraram a cena inusitada. Confira: