Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aniversário da cidade

Cariacica vira "Capital do ES" e anuncia unidades de saúde e concurso público

Em solenidade na manhã deste sábado (24) na comemoração dos 133 anos do município, prefeitura e governo do Estado apresentam investimentos
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 jun 2023 às 12:05

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 12:05

Renato Casagrande e Euclério Sampaio, acompanhados de deputados, assinam parceria de novos investimentos em Cariacica
Renato Casagrande e Euclério Sampaio, acompanhados de deputados, assinam parceria de novos investimentos em Cariacica Crédito: Álvaro Guaresqui
O município de Cariacica vai ganhar três novas unidades de saúde, em Porto de Santana, São Geraldo e Graúna, além de haver a previsão de reforma do centro de especialidades, num investimento total da ordem de R$ 8,8 milhões. As obras foram anunciadas na manhã deste sábado (24), durante as comemorações pelos 133 anos da cidade. 
Há investimentos do governo do Estado, recursos de emenda federal e da própria prefeitura. Além de ampliar a infraestrutura de saúde, a administração municipal comunicou que vai estender horários e aumentar a capacidade de atendimento. A partir do dia 29 de julho, as unidades de saúde de Santa Fé, Jardim América e Flexal II vão abrir também nos finais de semana, das 8h às 17h. 
“Cariacica vive um novo momento de desenvolvimento. Hoje é um dia muito especial. Tenho muito a agradecer pelos investimentos do governo do estado. Esse é um presente para vocês, cidadãos da nossa cidade de Cariacica”, discursou o prefeito Euclério Sampaio (União).
Ainda há a previsão de remoção de 41 médicos para as unidades de saúde, medida que, segundo a prefeitura, vai possibilitar a ampliação dos atendimentos em 30%, ou cerca de 10 mil novas consultas por mês. A mudança, entretanto, ainda não tem data para acontecer, pois depende de contratações para os Pronto Atendimentos (PAs). 
A prefeitura também confirmou a realização de concurso público para a Guarda Municipal, com 35 vagas de agentes mais cadastro de reserva. Além disso, há perspectiva de investimentos em infraestrutura e regulação fundiária que vai beneficiar 1.775 famílias de Nova Esperança e Vila Progresso. 
Também na solenidade, o governador Renato Casagrande (PSB), que transferiu simbolicamente a Capital do Espírito Santo para Cariacica neste sábado, observou que o município ainda tem muitos desafios, mas que, nos últimos anos, na parceria feita entre Estado, prefeitura e comunidade, está avançando. 
"Hoje mesmo, o governo vai investir mais de R$ 60 milhões aqui, a prefeitura anuncia um conjunto de outros investimentos. A parceria tem produzido resultados e tem melhorado a vida de quem mora em Cariacica. Só para ter uma ideia, todo o saneamento básico de Cariacica está contratado e está sendo executado neste momento. Cariacica sofria com a falta de esgoto tratado e hoje a obra já está sendo realizada. Investimentos como esse, e outros como contenção de encostas, de drenagem e pavimentação, têm mudado a história do município", afirmou Casagrande. 
Ao todo, incluindo as parcerias, foram anunciados mais de R$ 200 milhões em investimentos em Cariacica.

Veja Também

Médica roda de carro na pista, bate e quase cai da Ponte de Camburi

Com 'corredor humano', alunos homenageiam professor que se aposentou em Ibatiba

Precisa de CNH e placa para pilotar scooter? Entenda todas as regras

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Governo do ES Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O truque mental viral que promete ajudar a dormir melhor — e o que a ciência diz sobre isso
Imagem de destaque
Gatos gostam de ser levados para passear ou isso é apenas um capricho dos tutores?
Imagem de destaque
Imagem de Nossa Senhora da Penha é acesa na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados