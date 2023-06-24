Cariacica vira "Capital do ES" e anuncia unidades de saúde e concurso público

Renato Casagrande e Euclério Sampaio, acompanhados de deputados, assinam parceria de novos investimentos em Cariacica Crédito: Álvaro Guaresqui

O município de Cariacica vai ganhar três novas unidades de saúde, em Porto de Santana, São Geraldo e Graúna, além de haver a previsão de reforma do centro de especialidades, num investimento total da ordem de R$ 8,8 milhões. As obras foram anunciadas na manhã deste sábado (24), durante as comemorações pelos 133 anos da cidade.

Há investimentos do governo do Estado, recursos de emenda federal e da própria prefeitura. Além de ampliar a infraestrutura de saúde, a administração municipal comunicou que vai estender horários e aumentar a capacidade de atendimento. A partir do dia 29 de julho, as unidades de saúde de Santa Fé, Jardim América e Flexal II vão abrir também nos finais de semana, das 8h às 17h.

“Cariacica vive um novo momento de desenvolvimento. Hoje é um dia muito especial. Tenho muito a agradecer pelos investimentos do governo do estado. Esse é um presente para vocês, cidadãos da nossa cidade de Cariacica”, discursou o prefeito Euclério Sampaio (União).

Ainda há a previsão de remoção de 41 médicos para as unidades de saúde, medida que, segundo a prefeitura, vai possibilitar a ampliação dos atendimentos em 30%, ou cerca de 10 mil novas consultas por mês. A mudança, entretanto, ainda não tem data para acontecer, pois depende de contratações para os Pronto Atendimentos (PAs).

A prefeitura também confirmou a realização de concurso público para a Guarda Municipal, com 35 vagas de agentes mais cadastro de reserva. Além disso, há perspectiva de investimentos em infraestrutura e regulação fundiária que vai beneficiar 1.775 famílias de Nova Esperança e Vila Progresso.

Também na solenidade, o governador Renato Casagrande (PSB), que transferiu simbolicamente a Capital do Espírito Santo para Cariacica neste sábado, observou que o município ainda tem muitos desafios, mas que, nos últimos anos, na parceria feita entre Estado, prefeitura e comunidade, está avançando.

"Hoje mesmo, o governo vai investir mais de R$ 60 milhões aqui, a prefeitura anuncia um conjunto de outros investimentos. A parceria tem produzido resultados e tem melhorado a vida de quem mora em Cariacica. Só para ter uma ideia, todo o saneamento básico de Cariacica está contratado e está sendo executado neste momento. Cariacica sofria com a falta de esgoto tratado e hoje a obra já está sendo realizada. Investimentos como esse, e outros como contenção de encostas, de drenagem e pavimentação, têm mudado a história do município", afirmou Casagrande.