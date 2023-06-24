Acidente

Médica roda de carro na pista, bate e quase cai da Ponte de Camburi

Ela estava indo para o trabalho, quando perdeu o controle do veículo na manhã deste sábado (24); ninguém se feriu com gravidade
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

24 jun 2023 às 09:42

Publicado em 24 de Junho de 2023 às 09:42

Uma médica perdeu o controle do carro que dirigia, na manhã deste sábado (24), rodou na pista, bateu e por pouco não caiu da Ponte de Camburi, em Vitória. O veículo foi contido pela mureta de proteção. Apesar do impacto do acidente, a motorista, que estava sozinha, não se feriu com gravidade. 
O acidente foi registrado por volta das 8h30 e a médica seguia para o trabalho, da Serra para o Centro de Vitória, segundo informações apuradas pelo repórter Diony Silva, da TV Gazeta. Ela perdeu o controle do carro quando entrou na curva da ponte, bateu na mureta que separa os dois sentidos da via, capotou, atravessou a pista e ficou com o automóvel pendurado, sustentado apenas pelo muro de proteção da margem da ponte. 
A médica foi socorrida por motoristas que passavam pelo local na hora do acidente, mas o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ela foi levada para o Hospital Santa Rita, também em Vitória, segundo a Guarda Municipal. 
Procurada para informar sobre as circunstâncias do acidente, a Guarda Municipal informa ainda, em nota, que a médica está lúcida, orientada e apresentando apenas escoriações, e que os agentes atuaram no local para garantir a fluidez da via. 

