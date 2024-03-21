Cariacica ganha posto de testagem da Covid; veja locais na Grande Vitória

Com o fim das atividades do posto que funcionava no Aeroporto de Vitória, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou o novo local para testagem de Covid-19 na Grande Vitória: será no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), em Cariacica, e já começa a funcionar nesta quinta-feira (21).
De acordo com a pasta, o fim do posto do Aeroporto de Vitória foi um pedido da gestão do local. Em Cariacica, o atendimento acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com oferta de 100 testes por dia.
O posto de testagem no Terminal de Laranjeiras, Serra, permanece em funcionamento. Ambos locais ofertam o exame de Covid-19 usando o teste rápido, com resultado liberado em aproximadamente 15 minutos.
Lembrando que quem estiver com sintoma também pode se dirigir às Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou demais espaços dos municípios para ser feita a coleta do material e envio ao Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espírito Santo (Lacen/ES).
Pontos de testagem Covid-19 da Sesa:
- Ifes Cariacica: Rod. Governador José Sette, 184, Itacibá, Cariacica. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h
- Terminal de Laranjeiras: Av. Eldes Scherrer Souza, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h