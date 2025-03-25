Caravana tira dúvidas sobre o Acordo de Mariana em cidades do ES

Terça-feira (25 de março)

Colatina

Quarta-feira (26)

Linhares

Aracruz (agenda com povos indígenas)

Povoação (Linhares)

Quinta-feira (27)

Regência (Linhares)

Conceição da Barra

Aracruz (agenda com povos indígenas)

Morro das Araras (São Mateus) – encontro com lideranças de Degredo e Sapê do Norte

Sexta-feira (28)

Sapê do Norte (Quilombo Nova Vista, São Mateus)

Serra