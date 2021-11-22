Capixaba compete entre os melhores do mundo em rodeios nos EUA

Capixaba Manoelito de Souza Júnior (à esquerda) participa de competições mundiais de montaria. Crédito: Acervo pessoal

Um esporte que dura apenas oito segundos pode não parecer tão desafiador. Mas o pouco tempo de duração exige muito equilíbrio e coragem do capixaba Manoelito de Souza Júnior, que desde os 17 anos treina para participar de competições de montaria em touros. Hoje, aos 26, o jovem de Ponto Belo — município de 6 mil habitantes no Norte do Espírito Santo — já conquistou arenas internacionais e seu nome está entre os melhores do mundo na área.

"Todo touro que vou montar é como se fosse o primeiro. E quando a porteira abre, é muita emoção. São os oito segundos mais demorados do mundo" Manoelito de Souza Júnior - Competidor de rodeios

Peão capixaba Manoelito de Souza Júnior, de 26 anos. Crédito: Acervo pessoal

Para estar hoje entre os principais nomes no esporte, Manoelito percorreu um longo caminho. O rapaz saiu do município de Ponto Belo e seguiu para Vitória , capital do Estado, com a intenção de fazer uma faculdade, mas descobriu que seu talento é para a montaria.

“Com 17 anos, quando terminei o ensino médio, fui para Vitória com o intuito de fazer faculdade. Mas, eu conheci dois tropeiros e comecei a treinar com eles aos finais de semana. Passou um tempo e eu estava muito envolvido com o esporte, então larguei a faculdade e resolvi seguir meu sonho e me tornar um competidor”, conta.

Em 2018, Manoelito já era um peão renomado no Estado e conquistou também a oportunidade de competir em arenas internacionais. Ele foi um dos dois brasileiros selecionados para ir aos Estados Unidos participar de uma das maiores competições de montaria do mundo, no estado americano do Texas.

O capixaba participou da final mundial do Professional Bull Riders (PRB), campeonato mundial de montaria em touros, que aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos. Apesar de não ter vencido a competição, ele ficou entre os 40 melhores profissionais do mundo, o que para o jovem já é uma grande conquista.

“Foi minha primeira vez em uma final mundial, no meio de tantos grandes nomes do cenário do rodeio mundial. Pessoas que eu costumava ver na televisão, hoje estamos juntos competindo", afirma.

O capixaba participou da final mundial do Professional Bull Riders (PRB) Crédito: Acervo pessoal

Atualmente, Manoelito mora na cidade de Decatur, no Texas (EUA), para poder participar dos campeonatos. Além dos perigos do esporte, ele enfrenta a distância da família, que vive no Espírito Santo — desafios que valem a pena para o rapaz, que tem uma meta: “Quero continuar a minha dedicação para, quem sabe no ano que vem, termos um capixaba brigando pelo título mundial”, promete.