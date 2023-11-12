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Olho no futuro

Candidata faz Enem pela sexta vez para realizar sonho profissional

Taylane Tavares Oliveira é técnica em enfermagem e deseja se especializar na área com um curso superior
Laísa Menezes

Laísa Menezes

Publicado em 

12 nov 2023 às 16:59

Publicado em 12 de Novembro de 2023 às 16:59

Taylane Tavares Oliveira
Taylane quer conquistar bolsa integral em curso de Enfermagem Crédito: Isabelle de Oliveira
Taylane Tavares Oliveira, de 31 anos, fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela sexta vez. Ela foi uma das primeiras a deixar a Faesa, local onde realizou a prova, em Vitória, neste segundo dia de aplicação.
A candidata, que mora no bairro de São Pedro, em Vitória, já é técnica em enfermagem, mas tem o sonho de se aperfeiçoar e cursar Enfermagem. Para isso, ela disse que precisa de uma bolsa integral e seguirá tentando até conseguir.
“Eu gosto muito de trabalhar na área. Além disso, enfermeira recebe um salário melhor. É mais vantajoso. Por isso, não vou desistir”, comenta Taylane sobre sua escolha.
Ela achou o segundo dia de provas mais difícil porque tem dificuldade com a área de Matemática – as outras questões foram de Ciências da Natureza.
Isabelle de Oliveira e Laísa Menezes são alunas do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação de Aline Nunes e Weber Caldas.

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