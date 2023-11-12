Candidata faz Enem pela sexta vez para realizar sonho profissional

Taylane quer conquistar bolsa integral em curso de Enfermagem Crédito: Isabelle de Oliveira

Taylane Tavares Oliveira, de 31 anos, fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pela sexta vez. Ela foi uma das primeiras a deixar a Faesa, local onde realizou a prova, em Vitória, neste segundo dia de aplicação.

A candidata, que mora no bairro de São Pedro, em Vitória, já é técnica em enfermagem, mas tem o sonho de se aperfeiçoar e cursar Enfermagem. Para isso, ela disse que precisa de uma bolsa integral e seguirá tentando até conseguir.

“Eu gosto muito de trabalhar na área. Além disso, enfermeira recebe um salário melhor. É mais vantajoso. Por isso, não vou desistir”, comenta Taylane sobre sua escolha.

Ela achou o segundo dia de provas mais difícil porque tem dificuldade com a área de Matemática – as outras questões foram de Ciências da Natureza.