Caminhão-baú pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha; Veja vídeo

Um caminhão-baú pegou fogo na manhã desta sexta-feira (4), no quilômetro 25 da Rodovia do Sol, próximo à Ponta da Fruta, em Vila Velha. De acordo com a assessoria da Rodosol, ninguém ficou ferido e não houve prejuízo ao trânsito da pista principal.
Ouvintes da Rádio CBN Vitória, relataram que o veículo estava em chamas na pista lateral da direita, após o viaduto.
Procurada, a assessoria da Rodosol confirmou a ocorrência e disse que foi acionada às 9h39 para atender um caminhão em chamas no quilômetro 25, na pista marginal, sentido Sul.
Ainda de acordo com a assessoria, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não houve necessidade de atuação. No atendimento à ocorrência, as equipes constataram que não houve vítima nem bloqueio na via principal.
As possíveis causas do incêndio não foram informadas.