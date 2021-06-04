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Sem vítimas

Caminhão-baú pega fogo na Rodovia do Sol, em Vila Velha; Veja vídeo

Incêndio aconteceu no quilômetro 25. De acordo com a assessoria da Rodosol, ninguém ficou ferido e não houve bloqueio do trânsito na pista principal

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 12:33

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

04 jun 2021 às 12:33
Caminhão-baú pega fogo na Rodovia do Sol Crédito: Leitor A Gazeta / Montagem
Um caminhão-baú pegou fogo na manhã desta sexta-feira (4), no quilômetro 25 da Rodovia do Sol, próximo à Ponta da Fruta, em Vila Velha. De acordo com a assessoria da Rodosol, ninguém ficou ferido e não houve prejuízo ao trânsito da pista principal.
Ouvintes da Rádio CBN Vitória, relataram que o veículo estava em chamas na pista lateral da direita, após o viaduto.
Procurada, a assessoria da Rodosol confirmou a ocorrência e disse que foi acionada às 9h39 para atender um caminhão em chamas no quilômetro 25, na pista marginal, sentido Sul.
Ainda de acordo com a assessoria, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas não houve necessidade de atuação. No atendimento à ocorrência, as equipes constataram que não houve vítima nem bloqueio na via principal.
As possíveis causas do incêndio não foram informadas.

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