Caminhada de conscientização sobre autismo reúne milhares de pessoas em Camburi

Caminhada União pela Pessoa com Autismo na Praia de Camburi, em Vitória

A orla da Praia de Camburi, em Vitória, recebeu, neste domingo (14), a Caminhada União pela Pessoa com Autismo. O evento foi promovido pela Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes). Segundo a organização da caminhada, a Polícia Militar informou que cerca de 5 mil pessoas participaram do ato de solidariedade e apoio à conscientização e visibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Além de moradores da Capital, a caminhada contou com grupos de São Mateus, Aracruz, Jerônimo Monteiro, Irupi, Guaçuí, Viana e Cariacica, que se reuniram em frente ao Píer de Iemanjá para participar do evento.