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Caminhada de conscientização sobre autismo reúne milhares de pessoas em Camburi

O evento, realizado na manhã deste domingo (14), foi promovido pela Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2024 às 14:40

Publicado em 14 de Abril de 2024 às 14:40

Caminhada União pela Pessoa com Autismo na Praia de Camburi, em Vitória

A orla da Praia de Camburi, em Vitória, recebeu, neste domingo (14), a Caminhada União pela Pessoa com Autismo. O evento foi promovido pela Associação de Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes). Segundo a organização da caminhada, a Polícia Militar informou que cerca de 5 mil pessoas participaram do ato de solidariedade e apoio à conscientização e visibilidade das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Além de moradores da Capital, a caminhada contou com grupos de São Mateus, Aracruz, Jerônimo Monteiro, Irupi, Guaçuí, Viana e Cariacica, que se reuniram em frente ao Píer de Iemanjá para participar do evento.
No evento, a presidente da Amaes, Pollyana Paraguassú, enfatizou a importância da Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, como um marco na luta pelos direitos e inclusão das pessoas com TEA.

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