Calçadão de Camburi começa a ser reformado e deve ficar pronto em um ano

Obras no calçadão da Camburi Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória/Leonardo Duarte

As obras de manutenção no calçadão de Camburi, em Vitória , o mais famoso do Espírito Santo , já começaram. Segundo a Prefeitura de Vitória, as obras tiveram início no último sábado (8), com previsão de ficar pronta em um ano.

Os cinco quilômetros de calçadão, que se tornou ponto frequente para a prática de esportes, atividades físicas e lazer na Capital, passarão por reparos no piso, além de reformas nos granilites, nas pedras portuguesas e nos granitos.

"Essa é mais uma demanda antiga de Vitória que está sendo atendida. Estamos realizando a reforma do calçadão de Camburi, uma obra importantíssima para a nossa cidade e a valorização do nosso cartão posta" Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória

A prefeitura destaca que as interdições na Orla de Camburi será feita de forma pontual e gradual, avançando na medida em que a manutenção for finalizada.

O secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, reforçou que as obras na orla são necessárias para a segurança de quem usa o calçadão.

"A orla de Camburi é fundamental para a economia e a qualidade de vida da cidade. É um equipamento para lazer e para a prática de esportes que merece o nosso cuidado" Leonardo Amorim - Secretário da Central de Serviços de Vitória