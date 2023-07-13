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Calçadão de Camburi começa a ser reformado e deve ficar pronto em um ano

Segundo a Prefeitura de Vitória, as obras de manutenção do piso, nas granilites, pedras portuguesas e nos granitos do calçadão começaram no último sábado (8)

Publicado em 13 de Julho de 2023 às 10:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2023 às 10:56
Obras no calçadão da Camburi
Obras no calçadão da Camburi Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória/Leonardo Duarte
As obras de manutenção no calçadão de Camburi, em Vitória, o mais famoso do Espírito Santo, já começaram. Segundo a Prefeitura de Vitória, as obras tiveram início no último sábado (8), com previsão de ficar pronta em um ano.
Os cinco quilômetros de calçadão, que se tornou ponto frequente para a prática de esportes, atividades físicas e lazer na Capital, passarão por reparos no piso, além de reformas nos granilites, nas pedras portuguesas e nos granitos.
"Essa é mais uma demanda antiga de Vitória que está sendo atendida. Estamos realizando a reforma do calçadão de Camburi, uma obra importantíssima para a nossa cidade e a valorização do nosso cartão posta"
Lorenzo Pazolini - Prefeito de Vitória
A prefeitura destaca que as interdições na Orla de Camburi será feita de forma pontual e gradual, avançando na medida em que a manutenção for finalizada.
O secretário da Central de Serviços, Leonardo Amorim, reforçou que as obras na orla são necessárias para a segurança de quem usa o calçadão.
"A orla de Camburi é fundamental para a economia e a qualidade de vida da cidade. É um equipamento para lazer e para a prática de esportes que merece o nosso cuidado"
Leonardo Amorim - Secretário da Central de Serviços de Vitória
Em resposta ao questionamento da reportagem de A Gazeta, a Secretaria Central de Serviços de Vitória disse que o prazo para que a obra de reforma seja finalizada é, inicialmente, de 12 meses. A pasta ressalta que, por ser uma obra contínua, o prazo pode ser renovado.

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