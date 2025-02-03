Caixa disponibiliza saque calamidade para moradores de mais 8 cidades do ES

A iniciativa visa auxiliar moradores dos endereços atingidos pelas chuvas, identificados pela Defesa Civil Municipal. Para pedir a liberação do FGTS por calamidade, basta fazer a solicitação pelo Aplicativo FGTS. É necessário possuir saldo na conta do FGTS e não ter realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220,00 por conta vinculada, limitado ao saldo disponível na conta.