Caiu? Usuários relatam instabilidade no Whatsapp, Instagram e Facebook

O Downdetector indica que os problemas afetaram majoritariamente usuários da América do Sul Crédito: Freepik

Usuários do Whatsapp, Instagram e Facebook relataram instabilidade nas redes sociais na noite desta quarta-feira (9). De acordo com o site Downdetector — que monitora problemas em serviços online, as principais queixas são de falha geral, acesso à conta e dificuldade no envio de mensagens.

Dados da plataforma que concentra as reclamações mostram que o nível de notificações relacionados a essas redes sociais aumentou substancialmente na noite desta quarta-feira. Os relatos de problemas do Instagram, WhatsApp e Facebook começaram por volta das 19h10.

O Downdetector indica que os problemas afetaram majoritariamente usuários da América do Sul. Cidades como São Paulo, Santiago, no Chile, Montevidéu, no Uruguai e Buenos Aires, na Argentina, tiveram registros de reclamações.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Facebook (que é do mesmo grupo do WhatsApp e Instagram), mas ainda não obteve resposta. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

MEMES

Whatsapp e Instagram fora do ar.



O twitter: pic.twitter.com/0If9rQcVCF — Alê (@oxealee) June 9, 2021