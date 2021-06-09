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Caiu? Usuários relatam instabilidade no Whatsapp, Instagram e Facebook

De acordo com o site Downdetector, as reclamações começaram por volta das 19h10 desta quarta-feira (9)

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 20:28

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 jun 2021 às 20:28
Pessoa no celular
O Downdetector indica que os problemas afetaram majoritariamente usuários da América do Sul Crédito: Freepik
Usuários do Whatsapp, Instagram e Facebook relataram instabilidade nas redes sociais na noite desta quarta-feira (9). De acordo com o site Downdetector — que monitora problemas em serviços online, as principais queixas são de falha geral, acesso à conta e dificuldade no envio de mensagens.
Dados da plataforma que concentra as reclamações mostram que o nível de notificações relacionados a essas redes sociais aumentou substancialmente na noite desta quarta-feira. Os relatos de problemas do Instagram, WhatsApp e Facebook começaram por volta das 19h10.
O Downdetector indica que os problemas afetaram majoritariamente usuários da América do Sul. Cidades como São Paulo, Santiago, no Chile, Montevidéu, no Uruguai e Buenos Aires, na Argentina, tiveram registros de reclamações.

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A reportagem de A Gazeta entrou em contato com o Facebook (que  é do mesmo grupo do WhatsApp e Instagram), mas ainda não obteve resposta. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

MEMES

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