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Vigia noturna

Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES, vira 'frentista' e ganha crachá

Pandora chegou ao local há três anos com fome e sede e foi acolhida pelos funcionários

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 09:39

Publicado em 

14 jan 2021 às 09:39

  • Do G1/ES

Pandora chegou ao local há três anos com fome e sede e foi acolhida pelos funcionários do posto
Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES, vira 'frentista' e ganha crachá Crédito: G1/ES
Uma cadelinha se tornou o xodó de funcionários e clientes de um posto de gasolina em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Pandora chegou lá há três anos, com fome e com sede. O frentista Cleyton Brites contou que, na época, os funcionários deram um pouco da comida da própria marmita para ela.
Pandora chegou ao local há três anos com fome e sede e foi acolhida pelos funcionários do posto
Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"A gente dava um pouco de comida da marmita e ela comia. Só que na hora de ir pra casa e seguir o caminho dela, não ia, ela ficava aqui no posto", lembrou Cleyton.
Com o tempo, Pandora conquistou o coração dos funcionários. Hoje, ela tem ração, água, e até um até crachá do posto. "Ela traz alegria para gente. Todos os dias é carinhosa conosco. Pode ser o tempo que for, brinca com a gente", contou Cleyton.
Pandora chegou ao local há três anos com fome e sede e foi acolhida pelos funcionários do posto
Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES e ganha crachá Crédito: Reprodução/TV Gazeta
"Todo mundo quer brincar com ela, tirar foto", disse.
Quando o trabalho de todo mundo termina, o da Pandora começa. Ela tem uma função bem definida: a de vigia noturna. "Ela é a funcionária noturna. Qualquer movimento que tem durante a noite, ela dá o sinal, late, chama a atenção", garantiu o gerente Cleber Beraldi.
Pandora chegou ao local há três anos com fome e sede e foi acolhida pelos funcionários do posto
Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES e ganha crachá Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Além do carinho dos funcionários, Pandora conquistou os clientes do posto. "A recepção com certeza é a melhor que tem. Chega, ela vem, a gente toma cuidado pro caminhão não passar em cima dela. A gente desce do carro, ela rodeia a gente", contou o motorista Roberto dos Santos.

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