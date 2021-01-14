Do G1/ES

Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES, vira 'frentista' e ganha crachá Crédito: G1/ES

Uma cadelinha se tornou o xodó de funcionários e clientes de um posto de gasolina em Castelo , no Sul do Espírito Santo . Pandora chegou lá há três anos, com fome e com sede. O frentista Cleyton Brites contou que, na época, os funcionários deram um pouco da comida da própria marmita para ela.

Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"A gente dava um pouco de comida da marmita e ela comia. Só que na hora de ir pra casa e seguir o caminho dela, não ia, ela ficava aqui no posto", lembrou Cleyton.

Com o tempo, Pandora conquistou o coração dos funcionários. Hoje, ela tem ração, água, e até um até crachá do posto. "Ela traz alegria para gente. Todos os dias é carinhosa conosco. Pode ser o tempo que for, brinca com a gente", contou Cleyton.

Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES e ganha crachá Crédito: Reprodução/TV Gazeta

"Todo mundo quer brincar com ela, tirar foto", disse.

Quando o trabalho de todo mundo termina, o da Pandora começa. Ela tem uma função bem definida: a de vigia noturna. "Ela é a funcionária noturna. Qualquer movimento que tem durante a noite, ela dá o sinal, late, chama a atenção", garantiu o gerente Cleber Beraldi.

Cadelinha é adotada por posto de combustíveis no ES e ganha crachá Crédito: Reprodução/TV Gazeta