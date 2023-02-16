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Em Cariacica

Cadeirante cai de elevador em ônibus do Transcol e fica ferida no ES

Imagens mostram a vítima caída no chão, imóvel, ao lado de uma poça de sangue formada após bater a cabeça no asfalto; segundo o GVBus, a mulher foi socorrida pelo Samu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2023 às 20:09

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 20:09

Mulher cai de
Mulher com deficiência cai de "elevador" feito para cadeirantes; vítima foi socorrida pelo Samu Crédito: Leitor | A Gazeta
Uma mulher com deficiência – cuja identidade não foi divulgada – ficou ferida após cair do elevador para cadeirantes de um ônibus do Sistema Transcol, nesta quinta-feira (16), no bairro Bela Vista, em Cariacica. Imagens enviadas ao site A Gazeta mostram a vítima caída no chão, imóvel, ao lado de uma poça de sangue. 
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou, por nota, que lamenta o ocorrido e que prestou toda a assistência necessária à cadeirante. Logo após o fato, o motorista do coletivo acionou o Samu para socorrer a vítima. Não há informações sobre o estado de saúde dela.
"Ainda não é possível afirmar o que motivou o caso. No entanto, segundo a empresa, todos os ônibus em operação passam por manutenção periódica, o que inclui vistoria nos elevadores para cadeirantes", pontuou.
O GVBus destacou ainda que o ônibus da linha 586 – Vista Linda/T. Ibes via Cobilândia – foi enviado para garagem para averiguação e outro coletivo encaminhado para seguir com a viagem.
Cadeirante cai de elevador em ônibus do Transcol e fica ferida no ES

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