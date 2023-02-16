Cadeirante cai de elevador em ônibus do Transcol e fica ferida no ES

Mulher com deficiência cai de "elevador" feito para cadeirantes; vítima foi socorrida pelo Samu Crédito: Leitor | A Gazeta

A Gazeta mostram a vítima caída no chão, imóvel, ao lado de uma poça de sangue. Uma mulher com deficiência – cuja identidade não foi divulgada – ficou ferida após cair do elevador para cadeirantes de um ônibus do Sistema Transcol, nesta quinta-feira (16), no bairro Bela Vista, em Cariacica. Imagens enviadas ao sitemostram a vítima caída no chão, imóvel, ao lado de uma poça de sangue.

O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou, por nota, que lamenta o ocorrido e que prestou toda a assistência necessária à cadeirante. Logo após o fato, o motorista do coletivo acionou o Samu para socorrer a vítima. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

"Ainda não é possível afirmar o que motivou o caso. No entanto, segundo a empresa, todos os ônibus em operação passam por manutenção periódica, o que inclui vistoria nos elevadores para cadeirantes", pontuou.

O GVBus destacou ainda que o ônibus da linha 586 – Vista Linda/T. Ibes via Cobilândia – foi enviado para garagem para averiguação e outro coletivo encaminhado para seguir com a viagem.