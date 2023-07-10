Cachorro preso em fenda de gruta mobiliza bombeiros em Alfredo Chaves

Um cachorro que estava preso havia seis dias em uma fenda de gruta mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite do último sábado (8), em Alfredo Chaves. O trabalho em área de difícil acesso aconteceu na comunidade de Sagrada Família. Foram seis horas de operação e trabalho árduo, mas com final feliz.
As informações da comunidade é de que o animal ficou preso entre as pedras após cair de uma região de montanha. A ocorrência foi atendida pela equipe do 4° Batalhão de Marechal Floriano, por ser mais próximo da comunidade.
Os trabalhos começaram ainda na sexta-feira (7) com a localização do cachorro e análise dos materiais que seriam necessários para retirá-lo das pedras. Uma equipe do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd), que possui materiais próprios para o atendimento, também foi acionada.
Com uma câmera de busca, martelo rompedor, escoras estabilizadoras e um efetivo especializado, o cão foi resgatado e devolvido ao dono. Apesar do acidente, o animal não apresentava ferimentos.