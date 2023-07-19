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Saúde

Cachoeiro registra aumento de 47% nos casos de infartos neste ano

Segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), 542 pessoas com infarto foram atendidas em hospitais do município no ano passado; em 2023, foram 802 no mesmo período

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 15:53

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

19 jul 2023 às 15:53
O infarto – também chamado de ataque do coração ou cardíaco – acontece quando o fluxo sanguíneo é bloqueado de alguma forma e não consegue passar normalmente. Segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), os casos de pessoas com esse diagnóstico cresceram 47% de janeiro a junho deste ano em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.
Conforme os dados, em 2022, 542 pessoas com infarto foram atendidas em hospitais do município de janeiro a junho, enquanto, neste ano, durante os seis primeiros meses, foram 802 pacientes com o diagnóstico.
A cozinheira Ana Tosta relembra o infarto que sofreu no ano passado. Ela precisou fazer cateterismo e angioplastia. “Estava dormindo e só senti um mal-estar, o coração muito acelerado, os batimentos eram de 203 e a minha saturação caiu foi para 84. A recuperação, diante do que passei, pelo que muitos passam, está legal”, contou em entrevista ao repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul.
Cozinheira, Ana Tosta, relembra o infarto que sofreu no ano passado
Cozinheira, Ana Tosta, relembra o infarto que sofreu no ano passado Crédito: Filipe Vargas
O Instituto Nacional de Cardiologia também mostra aumento do problema. Entre 2008 e 2022, houve um salto do número de internações por infarto no Brasil. Entre os homens, os casos saltaram de 5.282 para 13.645. Já entre as mulheres houve um aumento de 157%, passando de 1.930 internações em 2008 para 4.973 no ano passado.

Médico alerta para cuidados

O cardiologista Luiz Bento conta que o crescimento tem relação com o envelhecimento da população, hábitos de vida errados, níveis de estresse e ausência de uma atividade física.
Além de hábitos saldáveis, que ajudam a saúde do coração, manter a vacinação em dia também é importante. “As infecções respiratórias nesse período de inverno, elas tendem a provocar mais AVC, infarto e você fazendo a prevenção, tanto da Covid, quanto dá H1N1 você diminui a sua chance de ter um infarto”, diz o médico.
Entre as melhores atividades físicas que contribuem para o bom funcionamento do órgão, segundo o educador físico Fabiano Lima dos Santos, estão as caminhadas em esteira, corrida de rua, andar de bicicleta.
Se exercitar e manter uma boa alimentação, além de cuidados médicos, são essenciais para a boa saúde do coração.

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