Cachoeiro contrata 7 pelo Mais Médicos e completa equipes nos postos de saúde

Agora Cachoeiro possui 20 profissionais do programa, atendendo em 17 das 32 UBS Crédito: Divulgação - Prefeitura Cachoeiro de Itapemirim

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim a contratação de sete profissionais por meio do programa Mais Médicos, destacando que, com isso, 100% das equipes das unidades básicas de saúde contarão com médicos a partir de julho.

O que pode ser um alívio para o aposentando José Luiz Viana, 73 anos, mora no bairro Gilson Carone e reclama que a unidade de saúde de lá está sem médico. “Eles contratam um médico bom, mas ele vem e fica um pouco, vai embora e depois contrata outro que sai também. Eu tenho diabetes e minha esposa é cheia de problemas de saúde. Quando precisamos mostrar um exame, somos atendidos por uma enfermeira. Enfermeira não é médico”, contou.

Segundo o secretário de Saúde de Cachoeiro, Alex Wingler, o município ampliará de 50 para 55 o número de equipes completas da Estratégia Saúde da Família (ESF), que são formadas também por enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde. “Com esse total de equipes, alcançamos um índice de cobertura de atenção básica de 87,7% de toda a população de Cachoeiro. Considerando que cerca de 80% dos moradores são usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), teremos uma cobertura plena”, explicou o secretário.

Agora o município possui 20 profissionais do programa, atendendo em 17 das 32 UBS. Os sete novos profissionais vão atuar nas unidades dos bairros Village da Luz, Amaral, Gilson Carone (dois), São Luiz Gonzaga, Abelardo Machado e do distrito de Itaoca.

Notificação

Em novembro de 2022 o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) notificou o secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Alex Wingler, sobre a falta de médicos nas unidades básicas de saúde do município. A notificação foi resultado de um Inquérito Civil, aberto pela 2ª Promotoria de Justiça de Cachoeiro de Itapemirim.

Usuários registraram denúncias no órgão sobre a ausência de médicos nas unidades da cidade. Durante a apuração, a Secretaria Municipal de Saúde informou ao MPES, em 16 de setembro deste ano, que faltavam 14 médicos nos postos de saúde.