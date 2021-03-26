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Primeira dose

Cachoeiro: comunidade quilombola recebe vacina contra a Covid-19

Comunidade quilombola de Monte Alegre recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira (25). 420 moradores do grupo receberão a vacina
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mar 2021 às 15:50

Publicado em 26 de Março de 2021 às 15:50

Paulo Adão, morador da
Paulo Adão, morador da comunidade Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Moradores da comunidade quilombola de Monte Alegre, localizada no interior do município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nessa quinta-feira (25). A meta é vacinar 420 moradores com mais de 18 anos, segundo a secretaria de Saúde.
Os quilombolas estão entre os grupos prioritários estabelecidos pelo plano nacional de imunização contra o coronavírus. A procura pela vacina foi grande e começou logo cedo. As pessoas chegaram 3h da manhã. A aplicação começou pouco antes das 9h.
Antes de se vacinar, os moradores passaram por uma triagem. Aos 29 anos, e agora imunizado com a primeira dose, o operador de máquina, Leonardo Verediano Ventura comemorou que a vacina tenha chegado até a comunidade. “Muitas pessoas estão passando por isso, estão lutando para tentar vacinar, e hoje nossa comunidade conseguiu. Agora é bola para frente e agradecer a Deus, que todos possam tomar também”, disse Leonardo.
265 foram vacinadas na primeira remessa. “Pacotuba é a única comunidade cadastrada como quilombola e a população é de 420 pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Aguardamos o restante para concluímos a vacinação", disse a coordenadora de imunização do município, Horminda Gonçalves.
comunidade quilombola recebe primeira dose da vacina
Comunidade quilombola recebe primeira dose da vacina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
A previsão da secretaria de saúde de Cachoeiro é que um novo lote seja enviado nas próximas duas semanas para atender o restante da população. “Não estamos livres da doença, mas defende a enfermidade que vem por aí e estou feliz por isso”, disse Paulo Adão.
Com informações da repórter da TV Gazeta Sul, Priciele Venturini. 

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