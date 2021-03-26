Cachoeiro: comunidade quilombola recebe vacina contra a Covid-19

Paulo Adão, morador da comunidade Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Moradores da comunidade quilombola de Monte Alegre, localizada no interior do município de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nessa quinta-feira (25). A meta é vacinar 420 moradores com mais de 18 anos, segundo a secretaria de Saúde.

Os quilombolas estão entre os grupos prioritários estabelecidos pelo plano nacional de imunização contra o coronavírus. A procura pela vacina foi grande e começou logo cedo. As pessoas chegaram 3h da manhã. A aplicação começou pouco antes das 9h.

Antes de se vacinar, os moradores passaram por uma triagem. Aos 29 anos, e agora imunizado com a primeira dose, o operador de máquina, Leonardo Verediano Ventura comemorou que a vacina tenha chegado até a comunidade. “Muitas pessoas estão passando por isso, estão lutando para tentar vacinar, e hoje nossa comunidade conseguiu. Agora é bola para frente e agradecer a Deus, que todos possam tomar também”, disse Leonardo.

265 foram vacinadas na primeira remessa. “Pacotuba é a única comunidade cadastrada como quilombola e a população é de 420 pessoas, segundo o Ministério da Saúde . Aguardamos o restante para concluímos a vacinação", disse a coordenadora de imunização do município, Horminda Gonçalves.

Comunidade quilombola recebe primeira dose da vacina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

A previsão da secretaria de saúde de Cachoeiro é que um novo lote seja enviado nas próximas duas semanas para atender o restante da população. “Não estamos livres da doença, mas defende a enfermidade que vem por aí e estou feliz por isso”, disse Paulo Adão.