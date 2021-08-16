Cachoeiro abre mais de 9 mil vagas para vacinar pessoas a partir de 18 anos

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, abre, nesta terça-feira (17), mais de 9 mil vagas (7.140 com agendamento) para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 18 anos ou mais. O agendamento on-line será aberto às 8h, e é para a aplicação de primeira dose do imunizante.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro, serão disponibilizadas 7.140 mil vagas para a vacinação com agendamento, e a aplicação das doses acontece nesta quarta (18) e quinta-feira (19), em 19 Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde).
O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. A pessoa pode escolher o local e o dia para se vacinar, de acordo com a disponibilidade — o horário aparecerá automaticamente.
No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto, cartão do SUS ou o CPF.
SEM AGENDAMENTO NO INTERIOR
Segundo a administração municipal, para os moradores do interior de Cachoeiro, não é necessário agendamento. As pessoas devem procurar a unidade do distrito para receber as instruções sobre a imunização. Serão disponibilizadas 2 mil doses para esse público.
“São mais de 9 mil vagas que estamos disponibilizando para início da vacinação das pessoas com 18 anos ou mais. Com isso, teremos uma ampliação muito significativa da cobertura vacinal da população adulta do município”, ressalta o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.