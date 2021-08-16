Cachoeiro abre mais de 9 mil vagas para vacinar pessoas a partir de 18 anos

Cachoeiro abrirá sete mil vagas de vacinação contra Covid Crédito: Márcia Leal/PMCI

mais de 9 mil vagas (7.140 com agendamento) para a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 18 anos ou mais. O agendamento on-line será aberto às 8h, e é para a aplicação de primeira dose do imunizante. A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , abre, nesta terça-feira (17),para a vacinação contra a Covid-19 de. O agendamento on-line será aberto às 8h, e é para a aplicação de primeira dose do imunizante.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro, serão disponibilizadas 7.140 mil vagas para a vacinação com agendamento, e a aplicação das doses acontece nesta quarta (18) e quinta-feira (19), em 19 Unidades Básicas de Saúde e na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu (Centro Municipal de Saúde).

O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br . A pessoa pode escolher o local e o dia para se vacinar, de acordo com a disponibilidade — o horário aparecerá automaticamente.

No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto, cartão do SUS ou o CPF.

SEM AGENDAMENTO NO INTERIOR

Segundo a administração municipal, para os moradores do interior de Cachoeiro, não é necessário agendamento. As pessoas devem procurar a unidade do distrito para receber as instruções sobre a imunização. Serão disponibilizadas 2 mil doses para esse público.