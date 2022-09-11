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Bombeiros controlam incêndio que ameaçava atingir casas em Vitória

Corporação informa que fogo em área do Parque da Fonte Grande, próximo ao Bairro Universitário, foi controlado na manhã desta segunda-feira (12)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 set 2022 às 19:12

Publicado em 11 de Setembro de 2022 às 19:12

Moradores tentam apagar fogo no Bairro Universitário, em Vitória
Moradores usaram mangueiras para tentar apagar fogo no Bairro Universitário, em Vitória Crédito: Leitor A Gazeta

Atualização

12/09/2022 - 11:37
Após a publicação da matéria, o Corpo de Bombeiros informou nesta segunda (12) que o incêndio foi controlado. Por isso, este texto foi atualizado.
Corpo de Bombeiros anunciou ter controlado, por volta das 10h30 desta segunda-feira (12), o foco de incêndio na área do Parque da Fonte Grande, em Vitória, que preocupava os moradores da região desde o último sábado (10). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostravam que as chamas, com a força dos ventos, aproximavam-se de casas no Bairro Universitário, vizinho à área ambiental.
Em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (12), o capitão Heitor Lube, do Corpo de Bombeiros, relacionou o aumento do número de focos de incêndio ao período de estiagem no Espírito Santo. E apontou que o fogo na região pode ter sido iniciado por ação humana. 
"Este ano tivemos baixa quantidade de chuva, principalmente no começo do primeiro semestre, o que ocasionou um maior período de estiagem. O tempo está mais seco do que o normal. Mas a vegetação não pega fogo espontaneamente. Alguém precisa ir lá e botar fogo. Essas pessoas são responsáveis pelos incêndios", apontou o capitão.
Desde sábado (10), a região da Fonte Grande vinha sofrendo com incêndios. Uma equipe da brigada da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) controlou as chamas por volta das 8 horas de domingo (11). No entanto, às 15 horas, novos focos surgiram, e a equipe da Semmam iniciou os trabalhos de combate ao fogo mais uma vez. O Corpo de Bombeiros também foi acionado.
Também no domingo (11), o incêndio no Parque da Fonte Grande se aproximou de residências no Bairro Universitário. A vendedora Elida Medeiros, de 38 anos, relatou que havia risco de as casas da região serem atingidas pelo fogo.  
"Desde ontem (domingo), o fogo começou na mata. A gente começou a chamar o Corpo de Bombeiros, mas nada. O fogo agora está chegando perto das casas. Esperaram agravar o problema. As casas estão com o risco de incendiar, porque o Bairro Universitário está praticamente dentro da mata", contou Elida.
Em nota enviada às 17h30 de domingo (11), o Corpo de Bombeiros informou que estava atuando no local. "Até o momento, não há relato de vítimas ou danos materiais. O combate está em andamento", destacou a corporação na ocasião.
Na manhã de domingo (11), a Prefeitura de Vitória havia informado que "o incêndio não atingiu o perímetro dentro do Parque da Fonte Grande em si, mas o entorno, onde há uma área de proteção ambiental".

VEJA OS FOCOS DE INCÊNDIO NO PARQUE DA FONTE GRANDE NAS IMAGENS ABAIXO

Incêndio atinge Parque da Fonte Grande neste domingo (10)

O QUE FAZER EM CASO DE INCÊNDIO

A recomendação aos moradores de regiões afetadas por incêndio em vegetação, segundo o capitão Heitor Lube, do Corpo de Bombeiros:

1 - Chame o Corpo de Bombeiros pelo número 193, detalhe o que acontece e o grau de risco do local

2 - Atenção ao risco do fogo. Se a casa estiver perto de algum foco de incêndio, saia de casa e retire outras pessoas

3- Não tente combater o incêndio em vegetação

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