Bombeiros controlam incêndio que ameaçava atingir casas em Vitória

O Corpo de Bombeiros
anunciou ter controlado, por volta das 10h30 desta segunda-feira (12), o foco de incêndio na área do Parque da Fonte Grande, em Vitória, que preocupava os moradores da região desde o último sábado (10). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta
mostravam que as chamas, com a força dos ventos, aproximavam-se de casas no Bairro Universitário, vizinho à área ambiental.
Em entrevista ao repórter Elton Ribeiro, da TV Gazeta
, na manhã desta segunda-feira (12), o capitão Heitor Lube, do Corpo de Bombeiros
, relacionou o aumento do número de focos de incêndio ao período de estiagem no Espírito Santo. E apontou que o fogo na região pode ter sido iniciado por ação humana.
"Este ano tivemos baixa quantidade de chuva, principalmente no começo do primeiro semestre, o que ocasionou um maior período de estiagem. O tempo está mais seco do que o normal. Mas a vegetação não pega fogo espontaneamente. Alguém precisa ir lá e botar fogo. Essas pessoas são responsáveis pelos incêndios", apontou o capitão.
Também no domingo (11), o incêndio no Parque da Fonte Grande se aproximou de residências no Bairro Universitário. A vendedora Elida Medeiros, de 38 anos, relatou que havia risco de as casas da região serem atingidas pelo fogo.
"Desde ontem (domingo), o fogo começou na mata. A gente começou a chamar o Corpo de Bombeiros
, mas nada. O fogo agora está chegando perto das casas. Esperaram agravar o problema. As casas estão com o risco de incendiar, porque o Bairro Universitário está praticamente dentro da mata", contou Elida.
Em nota enviada às 17h30 de domingo (11), o Corpo de Bombeiros
informou que estava atuando no local. "Até o momento, não há relato de vítimas ou danos materiais. O combate está em andamento", destacou a corporação na ocasião.
Na manhã de domingo (11), a Prefeitura de Vitória havia informado que "o incêndio não atingiu o perímetro dentro do Parque da Fonte Grande em si, mas o entorno, onde há uma área de proteção ambiental".