Bombeiros controlam incêndio que ameaçava atingir casas em Vitória

A recomendação aos moradores de regiões afetadas por incêndio em vegetação, segundo o capitão Heitor Lube, do Corpo de Bombeiros:

1 - Chame o Corpo de Bombeiros pelo número 193, detalhe o que acontece e o grau de risco do local

2 - Atenção ao risco do fogo. Se a casa estiver perto de algum foco de incêndio, saia de casa e retire outras pessoas

3- Não tente combater o incêndio em vegetação