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Bom Dia ES terá homenagem na Câmara dos Deputados pelos 40 anos do programa

As quatro décadas do telejornal capixaba serão homenageadas em uma sessão solene às 9 horas, na Câmara dos Deputados. Programa especial também mostrará bastidores do Parlamento e principais pontos turísticos de Brasília; veja mais

Publicado em 02 de Julho de 2023 às 08:00

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

02 jul 2023 às 08:00
Bom Dia ES comemora 40 anos
Mário Bonella e Fabíola de Paula apresentam o Bom Dia ES, que comemora 40 anos Crédito: Fernando Madeira
Pelos 40 anos dedicados a informar a população capixaba, o Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, será homenageado em uma sessão solene da Câmara dos Deputados, na terça-feira (04), às 9 horas. No mesmo dia, vai ao ar um programa apresentado diretamente de Brasília (DF), por Mário Bonella e Fabíola de Paula. 
Entre edição, reportagem, chefia, produção, engenharia e operação, 40 profissionais estarão envolvidos nessa edição especial, que também será uma oportunidade de fazer o telespectador viajar sem sair de casa, conhecendo novos lugares e novas culturas, conforme explicou o editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi.

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“É um programa que vai mostrar um pouco de Brasília, pontos turísticos, como funciona o Parlamento. Vamos contar um pouquinho dessas histórias. Vamos ouvir capixabas que moram em Brasília também.”
Ele destaca que o Bom Dia ES foi pioneiro em promover o debate na televisão capixaba, sempre presente nos principais momentos políticos e econômicos do Estado. 
“Em comemoração aos 40 anos de existência do programa, tivemos diversas ações, muitas foram feitas fora do estúdio. Levamos o Bom Dia para o ônibus, para o mar, para a praça, de maneira a mostrar que a gente faz jornalismo com as pessoas, não é algo frio. E terminamos recebendo uma homenagem na Câmara dos Deputados. Se a Câmara é a casa do povo, então os 40 anos do Bom Dia terminam com uma festa popular!”
O diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, reforçou que o telejornal, que ganhou novo formato e teve a duração ampliada, sempre se colocou como ponto de apoio à democracia, e que a homenagem é bastante positiva.
“É a casa do povo, a casa da democracia, homenageando um jornalismo que se propõe a ser um apoio permanente à democracia. É um jornal que se coloca a serviço do povo, com as pessoas interagindo, se empoderando, e, quando você vê a Câmara, que é a casa do povo, reconhecendo isso, é um ato que, para nós, tem profundo significado.”
A cÃºpula menor, voltada para baixo, abriga o PlenÃ¡rio do Senado Federal. A cÃºpula maior, voltada para cima, abriga o PlenÃ¡rio da CÃ¢mara dos Deputados.
Bom Dia Espírito Santo será homenageado em sessão na Câmara dos Deputados, em Brasília, na terça-feira (4) Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
O organizador da sessão é o deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES). Segundo ele, essa é uma forma de reconhecer o trabalho realizado pela rede de comunicação ao longo de todos esses anos.
“É uma comemoração aos 40 anos do Bom Dia Espírito Santo e também à Rede Gazeta, pelo papel que cumprem com a comunicação capixaba. O Bom Dia ES teve um papel importante durante as mudanças pelas quais passaram o Estado, e a ideia é homenagear toda a equipe que trabalhou durante esse tempo, e a própria rede, que ampliou o programa, que agora tem duração de duas horas.”
O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destacou que o Bom Dia ES tem sido palco de debates importantes, além de vitrine do Estado, e que a evolução tem sido constante ao longo desses 40 anos.
“É o reconhecimento por um trabalho que a rede presta com muito cuidado. Se olhamos para o histórico desses 40 anos, há vários temas que passaram por lá, que foram impactantes para o Estado em todas os aspectos do serviço que a gente presta, seja de denúncia, seja de levantar problemas da sociedade. E como ele é um jornal assim mais extenso, a gente consegue ir mais a fundo. E, com a ampliação do tempo e com a mudança no formato, estamos com um jornal muito mais dinâmico, muito mais interativo, então é uma homenagem superjusta, que deixa a todos muito orgulhosos, muito honrados.”

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