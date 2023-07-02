Bom Dia ES terá homenagem na Câmara dos Deputados pelos 40 anos do programa

Mário Bonella e Fabíola de Paula apresentam o Bom Dia ES, que comemora 40 anos Crédito: Fernando Madeira

Pelos 40 anos dedicados a informar a população capixaba, o Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, será homenageado em uma sessão solene da Câmara dos Deputados, na terça-feira (04), às 9 horas. No mesmo dia, vai ao ar um programa apresentado diretamente de Brasília (DF), por Mário Bonella e Fabíola de Paula.

Entre edição, reportagem, chefia, produção, engenharia e operação, 40 profissionais estarão envolvidos nessa edição especial, que também será uma oportunidade de fazer o telespectador viajar sem sair de casa, conhecendo novos lugares e novas culturas, conforme explicou o editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi.

“É um programa que vai mostrar um pouco de Brasília, pontos turísticos, como funciona o Parlamento. Vamos contar um pouquinho dessas histórias. Vamos ouvir capixabas que moram em Brasília também.”

Ele destaca que o Bom Dia ES foi pioneiro em promover o debate na televisão capixaba, sempre presente nos principais momentos políticos e econômicos do Estado.

“Em comemoração aos 40 anos de existência do programa, tivemos diversas ações, muitas foram feitas fora do estúdio. Levamos o Bom Dia para o ônibus, para o mar, para a praça, de maneira a mostrar que a gente faz jornalismo com as pessoas, não é algo frio. E terminamos recebendo uma homenagem na Câmara dos Deputados. Se a Câmara é a casa do povo, então os 40 anos do Bom Dia terminam com uma festa popular!”

O diretor de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer, reforçou que o telejornal, que ganhou novo formato e teve a duração ampliada, sempre se colocou como ponto de apoio à democracia, e que a homenagem é bastante positiva.

“É a casa do povo, a casa da democracia, homenageando um jornalismo que se propõe a ser um apoio permanente à democracia. É um jornal que se coloca a serviço do povo, com as pessoas interagindo, se empoderando, e, quando você vê a Câmara, que é a casa do povo, reconhecendo isso, é um ato que, para nós, tem profundo significado.”

Bom Dia Espírito Santo será homenageado em sessão na Câmara dos Deputados, em Brasília, na terça-feira (4) Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O organizador da sessão é o deputado federal Gilson Daniel (Podemos-ES). Segundo ele, essa é uma forma de reconhecer o trabalho realizado pela rede de comunicação ao longo de todos esses anos.

“É uma comemoração aos 40 anos do Bom Dia Espírito Santo e também à Rede Gazeta, pelo papel que cumprem com a comunicação capixaba. O Bom Dia ES teve um papel importante durante as mudanças pelas quais passaram o Estado, e a ideia é homenagear toda a equipe que trabalhou durante esse tempo, e a própria rede, que ampliou o programa, que agora tem duração de duas horas.”

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, destacou que o Bom Dia ES tem sido palco de debates importantes, além de vitrine do Estado, e que a evolução tem sido constante ao longo desses 40 anos.