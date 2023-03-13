Bezerra recém-nascida é resgatada após cair em pedreira, em Guaçuí

Uma bezerra foi resgatada na manhã desta segunda-feira (13), após cair em uma pedreira próximo ao assentamento Luiz Taliuli Neto, no município de Guaçuí, no Sul do Estado.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 para fazer o resgate em um local de difícil acesso. De acordo com o relato do proprietário do animal, uma vaca pariu perto um precipício com cerca de 70 metros de altura. No entanto, ao tocar no chão, a recém-nascida perdeu o equilíbrio, vindo a cair na pedreira.
Em seguida, o homem, que havia perdido a bezerra de vista, entrou em contato com a equipe dos bombeiros, por meio do número 193, e solicitou o resgate.
Os militares utilizaram uma árvore de grande porte próxima ao local da queda para montagem da ancoragem, que possibilitou a descida da equipe de resgate até o animal e resgatá-lo com êxito.