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Bezerra recém-nascida é resgatada após cair em pedreira, em Guaçuí

O animal perdeu o equilíbrio logo após nascer e caiu em um local de difícil acesso; militares dos Bombeiros efetuaram o resgate em um local de difícil acesso

Publicado em 13 de Março de 2023 às 20:31

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

13 mar 2023 às 20:31
Bezerra é resgatada após cair em pedreira em Guaçuí
O Corpo de Bombeiros realizou o resgate da bezerra que caiu em uma pedreira em Guaçuí Crédito: Divulgação \ 3º BBM
Uma bezerra foi resgatada na manhã desta segunda-feira (13), após cair em uma pedreira próximo ao assentamento Luiz Taliuli Neto, no município de Guaçuí, no Sul do Estado.
Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h30 para fazer o resgate em um local de difícil acesso. De acordo com o relato do proprietário do animal, uma vaca pariu perto um precipício com cerca de 70 metros de altura. No entanto, ao tocar no chão, a recém-nascida perdeu o equilíbrio, vindo a cair na pedreira.
Em seguida, o homem, que havia perdido a bezerra de vista, entrou em contato com a equipe dos bombeiros, por meio do número 193, e solicitou o resgate.
Os militares utilizaram uma árvore de grande porte próxima ao local da queda para montagem da ancoragem, que possibilitou a descida da equipe de resgate até o animal e resgatá-lo com êxito.

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