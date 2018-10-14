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Na terceira tentativa

Cachorro é resgatado após ficar 8 dias preso em rocha

Com técnica de rapel, no dia de Nossa Senhora Aparecida, o animal foi resgatado com vida pelos militares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2018 às 21:08

Publicado em 13 de Outubro de 2018 às 21:08

Resgate de cachorro em Conceição do Castelo Crédito: Lorrayne Lima
Neste feriado, o Corpo de Bombeiros de Venda Nova do Imigrante fez um resgate inusitado. Um cão caiu e ficou preso em um buraco de uma pedra na localidade de Pingadeira, interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, por oito dias.
Resgate de cão em Conceição do Castelo Crédito: Lorrayne Lima
Segundo a internauta Lorrayne Lima, o tio João Pedro e o cachorro Pica Pau andavam pela região quando o animal caiu. Os bombeiros foram acionados no mesmo dia, mas quando chegaram já era noite e não conseguiram fazer o resgate.
Em outra tentativa, os militares procuraram e não localizaram o cão. No dia de Nossa Senhora Aparecida, Pica Pau foi resgatado com vida pelos militares, com técnica de rapel. A ação foi acompanhada pelos familiares do dono do Pica Pau. 

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