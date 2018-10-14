Cachorro é resgatado após ficar 8 dias preso em rocha

Neste feriado, o Corpo de Bombeiros de Venda Nova do Imigrante fez um resgate inusitado. Um cão caiu e ficou preso em um buraco de uma pedra na localidade de Pingadeira, interior de Conceição do Castelo, na Região Serrana do Estado, por oito dias.
Segundo a internauta Lorrayne Lima, o tio João Pedro e o cachorro Pica Pau andavam pela região quando o animal caiu. Os bombeiros foram acionados no mesmo dia, mas quando chegaram já era noite e não conseguiram fazer o resgate.
Em outra tentativa, os militares procuraram e não localizaram o cão. No dia de Nossa Senhora Aparecida, Pica Pau foi resgatado com vida pelos militares, com técnica de rapel. A ação foi acompanhada pelos familiares do dono do Pica Pau.