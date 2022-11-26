Uma criança de um ano e oito meses morreu afogada na localidade de Barra do Triunfo, interior de João Neiva, na região Norte do Estado, nesta sexta-feira (25). Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a mãe encontrou o bebê em uma lagoa que fica nos fundos da casa onde moram.
No documento, a corporação também informou que foi acionada por volta das 13h. Durante o deslocamento de uma equipe da Patrulha Rural até o local, militares foram acionados por um parente da vítima, que informou que os pais já haviam levado a criança para um hospital do município por meios próprios.
Assim que chegaram no hospital, eles foram informados pela médica de plantão que o bebê já havia dado entrada sem vida.
A Polícia Civil foi demandada para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Bebê de um ano e oito meses morre após ser encontrado em lagoa do ES