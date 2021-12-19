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Noroeste do ES

Batida entre moto e carro da Secretaria de Saúde de Vila Pavão deixa um morto

Motorista do carro contou à polícia que motociclista invadiu a contramão

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 18:44

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

19 dez 2021 às 18:44
Batida entre carro e morto deixa um morto em Vila Pavão
Batida entre carro e morto deixou um morto em Vila Pavão Crédito: Divulgação - Corpo de Bombeiros
Um motociclista morreu após um acidente na noite deste sábado (18), no interior de Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo. O nome da vítima não foi divulgado pela polícia. A batida aconteceu entre uma motocicleta e um dos veículos da Secretaria de Saúde de Vila Pavão. O motorista do veículo envolvido no acidente disse para a Polícia Militar que não conseguiu evitar a colisão.
O condutor do carro da Secretaria de Saúde de Vila Pavão, que também não teve o nome divulgado pela polícia, contou  aos militares que seguia sentido Nova Venécia - Vila Pavão quando foi surpreendido pelo motociclista, que seguia no sentido contrário e invadiu a contramão, ocasionando a colisão. Quando a equipe da PM chegou ao local já encontrou o motociclista sem vida.
Por telefone, a assessoria de comunicação de Vila Pavão informou que o veículo voltava de Vitória, onde foi buscar um paciente que fez um procedimento cirúrgico. Além do motorista e do paciente, um acompanhante também estava no automóvel. Eles foram encaminhados para um hospital da região, mas não ficaram em estado grave e foram liberados.
O motorista fez o teste do etilômetro, que deu negativo. A Polícia Civil investiga o caso.

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