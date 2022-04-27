Bares e restaurantes de Cachoeiro relatam falta de funcionários

O restaurante Brazão, em Cachoeiro, é um dos estabelecimentos que procura mão de obra qualificada Crédito: Diego Gomes

Com o retorno do movimento nas ruas devido à diminuição das medidas de restrições contra a Covid-19 , o setor de bares e restaurantes em Cachoeiro de Itapemirim tem observado um aumento de clientes. E, se por um lado melhorou a movimentação nos estabelecimentos, por outro, empresários do ramo enfrentam outro problema: a dificuldade para contratar mão de obra qualificada.

À TV Gazeta Sul, a sócia do restaurante Panela de Barro, Ivane Rezende, contou que busca contratar pessoas com capacitação para a área, mas falta mão de obra qualificada. “Com esse déficit, temos buscado pessoas, mesmo sem qualificação, e capacitamos, damos treinamentos dentro da empresa, de acordo com as nossas demandas”, explicou.

O funcionário Maycon Campanharo é um exemplo de quem foi contratado, mesmo sem ter qualificação para o cargo. Há cinco anos, ele começou a trabalhar no Panela de Barro, mesmo sem saber muito sobre o funcionamento do lugar. Após encarar o desafio de aprender colocando a mão na massa, ele se tornou gerente do restaurante.

Maycon Campanharo tornou-se gerente do restaurante Panela de Barro Crédito: Diego Gomes

"Comecei como atendente, foi o primeiro contato que tive com a empresa. Depois surgiram oportunidades de ir crescendo e evoluindo junto com a empresa" Maycon Campanharo - Gerente do restaurante Panela de Barro

DESAFIO NO SETOR

O desafio atual do restaurante Panela de Barro é encontrar colaboradores para trabalharem na nova unidade do estabelecimento, que será aberta em breve na cidade. Por enquanto, somente três pessoas foram contratadas, mas o local precisa do dobro de funcionários.

Restaurante Panela de Barro busca colaboradores para trabalharem na nova unidade Crédito: Diego Gomes

Outro restaurante que enfrenta a mesma situação é o Brazão. O dono do local, Joelson Marin Bravim, deve abrir uma nova unidade desde 2020, mas disse que está com dificuldade para encontrar trabalhadores com capacitação.

"Planejamos fazer esse investimento, mas veio a enchente, depois a pandemia, e, agora, estamos enfrentando outro problema: não tem gente para trabalhar" Joelson Marin Bravim - Dono do Restaurante Brazão

Presidente do Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares (Sindbares), Rodrigo Vervloet confirmou a dificuldade encontrada pelos estabelecimentos e explicou que o setor está sempre procurando mão de obra, o que também é um reflexo da falta de trabalhadores porque emprega muitas pessoas. Ele destacou que, em caso de interesse na busca por capacitação, basta entrar em contato com a entidade, por meio do Instagram (clique aqui)