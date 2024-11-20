Banhistas enfrentam ônibus lotados na Grande Vitória no feriado

Durante o feriado nacional da Consciência Negra, todas as linhas do Sistema Transcol circularam com quadro horário de feriado. A oferta de linhas e horários é semelhante à tabela de domingo, que atende uma demanda menor.

Procurada por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse que, após equipes identificarem aumento de demanda no feriado, "diversos carros extras para atender, especialmente, a demanda de praia e trabalhadores que não folgaram neste feriado. Até o início da noite já haviam sido liberados mais de 30 carros extras".