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Volta para casa

Banhistas enfrentam ônibus lotados na Grande Vitória no feriado

Durante o Dia da Consciência Negra, usuários do Sistema Transcol sofreram com a superlotação na volta pra casa após a praia em pontos de Vitória e Vila Velha

Publicado em 20 de Novembro de 2024 às 20:53

Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

20 nov 2024 às 20:53
Moradores da Grande Vitória que precisaram usar o transporte público, nesta quarta-feira (20) enfrentaram longas esperas nos pontos de ônibus.  Imagens feitas pelo fotógrafo de A Gazeta Vitor Jubini mostram os passageiros – que aproveitaram o dia sol para ir à praia – tentando voltar para casa em coletivos lotados, em locais de grande movimentação de banhistas, como a Praia da Costa, em Vila Velha, e a Curva da Jurema, em Vitória.
Durante o feriado nacional da Consciência Negra, todas as linhas do Sistema Transcol circularam com quadro horário de feriado. A oferta de linhas e horários é semelhante à tabela de domingo, que atende uma demanda menor.
Procurada por A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) disse que, após equipes identificarem aumento de demanda no feriado, "diversos carros extras para atender, especialmente, a demanda de praia e trabalhadores que não folgaram neste feriado. Até o início da noite já haviam sido liberados mais de 30 carros extras".

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