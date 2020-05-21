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Vila Pavão

Áudio em pomerano orienta população sobre o coronavírus em cidade do ES

Em Vila Pavão, a prefeitura está utilizando um sistema de som em uma moto para alertar a população sobre as medidas de combate ao vírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 17:45

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 17:45

22/03/20 - Vila Pavão - Prefeitura de Vila Pavão decide conceder férias para servidores municipais
Prefeitura de Vila Pavão  Crédito: Prefeitura de Vila Pavão/Divulgação
Áudio em pomerano orienta população sobre o coronavírus em cidade do ES
Na guerra contra o novo coronavírus, todas as alternativas de prevenção são importantes. Em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, a prefeitura está utilizando um sistema de som em uma moto para alertar a população sobre as medidas de combate ao vírus. Mas quem ouve uma das mensagem pela primeira vez pode estranhar, já que um dos áudios está sendo veiculado no idioma pomerano.
O Executivo destacou que é importante disponibilizar as orientações nesse idioma para atingir uma parte da população idosa, principal grupo de risco da Covid-19. Segundo a prefeitura, o pomerano ainda é uma língua bastante falada no município, principalmente pela Comunidade Tradicional, sobretudo, idosos que ainda encontram dificuldade com o português.
De acordo com a prefeitura,  no final da tarde, uma motocicleta percorre as ruas da sede e do interior do município com um áudio gravado em português e outro  em pomerano.

OUÇA O ÁUDIO EM POMERANO:

Áudio em pomerano orienta população sobre o coronavírus em Vila Pavão
De acordo com a prefeitura, em tradução livre, a mensagem diz o seguinte:
Atenção para este comunicado! Uma doença brava está disseminada no mundo. Ainda não existe remédio para combatê-la. Por isso existe o costume de usar máscara no rosto. Quando você a retirar do rosto, precisa pegar no elástico dela e em seguida lavar bem as mãos com água e sabão. Quando estiver em uma fila, não chegue perto do próximo, se distancie por pelo menos um a dois metros da pessoa à frente. O comércio e os bares precisam cumprir e respeitar rigorosamente o respectivo decreto. Para você e sua família ficar protegida, pelo amor de Deus, fique em casa. Prevenção é o melhor remédio.

POMERANOS NO ES

Original da região da Pomerânia  uma região histórica e geográfica, situada no Norte da Polônia e da Alemanha  o idioma pomerano é utilizado por muitos descendentes espalhados pelo Brasil e pelo mundo.
O Espírito Santo é um dos berços da cultura pomerana no mundo. Para se ter uma ideia da força dessa cultura em solo capixaba, mais da metade dos pomeranos do Brasil estão no Estado.
Banda Up Pomerisch canta versões de músicas de sucesso em pomerano
Banda Up Pomerisch, de Vila Pavão, canta versões de músicas de sucesso em pomerano Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
Dos mais de 300 mil pomeranos espalhados pelo Brasil, metade deles está no Espírito Santo. Das 78 cidades capixabas, aproximadamente 22 têm pomeranos, sendo que Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, é responsável por 85% desse total, por isso cabe a ela o título de Pomerânia capixaba.

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Vila Pavão é a terceira nesse ranking, sendo que 65% dos moradores são descendentes de pomeranos e, desse número, metade fala a língua pomerana. Os dados são baseados em pesquisas diretas com os municípios e com o IBGE.

CORONAVÍRUS EM VILA PAVÃO 

Nesta quarta-feira (20), o município de Vila Pavão confirmou seus dois  primeiros casos do novo coronavírus. Segundo a prefeitura,  os infectados são marido e mulher, que moram no interior do município. O diagnóstico do casal veio por meio de um teste rápido, realizado em um centro de saúde da cidade.

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