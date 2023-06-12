Apesar das aulas já terem começado há mais de quatro meses, muitos alunos da rede pública de ensino da Grande Vitória ainda não receberam os uniformes escolares. A demora na entrega tem gerado preocupação entre os pais, que começaram a improvisar com peças de anos letivos anteriores ou dispensaram de vez o uso do adereço.
Segundo apurado pela TV Gazeta, é o caso da família do pequeno Cauã, que estuda na Escola Maria Anselmo, em Alterosas, na Serra. Gláucia Martins, mãe do menino, relatou que ele atualmente usa uma camisa de 2022 para conseguir estudar. E não é a primeira vez que os dois enfrentam o problema no município.
"Desde o ano passado eu estou esperando. Ele estudava no centro municipal de educação infantil (Cmei) e lá tinha a promessa de que iria chegar. Não chegou. Vimos para cá este ano, fiquei na expectativa que seria logo no início, em fevereiro, mas também não aconteceu. Agora, a escola divulgou o cronograma, dizendo que vai disponibilizar a partir de amanhã (13)", afirmou Gláucia.
Atrasos na entrega de uniformes escolares afetam alunos da Grande Vitória
Gláucia afirmou ainda considera o valor das peças inviáveis para o bolso da família. De acordo com ela, cada uma custa, em média, mais de R$ 40. "Têm crianças [na escola do Cauã] que não utilizam uniforme. Nem do período passado", criticou.
A assistente de faturamento Rose Dalcomune, que tem um filho na rede municipal de Vila Velha, também enfrenta a mesma dificuldade. "Já estamos no mês de junho e, até o momento, nenhum uniforme foi entregue. Os alunos estão tendo que usar de anos anteriores, mas em alguns já não cabem. Em outros, já estão rasgados ou sem condições de uso", detalhou.
O outro lado
Questionada sobre os uniformes em abril deste ano, a Secretaria de Educação de Vila Velha havia anunciado a entrega dos kits de material escolar, mencionando que a entrega dos uniformes ocorreria assim que a logística fosse concluída. Porém, até o momento, os alunos não receberam os uniformes. A prefeitura alegou que são necessários tempo e organização para separar os uniformes, conforme os tamanhos de cada criança.
A administração municipal destacou, ainda, que a entrega está prevista para o final de junho, contemplando os 55 mil alunos matriculados na rede, com bermudas, camisas, camisetas, shorts, saias, agasalhos, meias e tênis.
Já na Serra, segundo a prefeitura, 70% dos 70 mil alunos já receberam os uniformes, mas ainda faltam cerca de 1.500 crianças e adolescentes para serem atendidos. A promessa é de que todos os estudantes estejam com as peças até quinta-feira (15).