Apesar das aulas já terem começado há mais de quatro meses, muitos alunos da rede pública de ensino da Grande Vitória ainda não receberam os uniformes escolares. A demora na entrega tem gerado preocupação entre os pais, que começaram a improvisar com peças de anos letivos anteriores ou dispensaram de vez o uso do adereço.

TV Gazeta, é o caso da família do pequeno Cauã, que estuda na Escola Maria Anselmo, em Alterosas, na Segundo apurado pela, é o caso da família do pequeno Cauã, que estuda na Escola Maria Anselmo, em Alterosas, na Serra . Gláucia Martins, mãe do menino, relatou que ele atualmente usa uma camisa de 2022 para conseguir estudar. E não é a primeira vez que os dois enfrentam o problema no município.

"Desde o ano passado eu estou esperando. Ele estudava no centro municipal de educação infantil (Cmei) e lá tinha a promessa de que iria chegar. Não chegou. Vimos para cá este ano, fiquei na expectativa que seria logo no início, em fevereiro, mas também não aconteceu. Agora, a escola divulgou o cronograma, dizendo que vai disponibilizar a partir de amanhã (13)", afirmou Gláucia.

Your browser does not support the audio element. Atrasos na entrega de uniformes escolares afetam alunos da Grande Vitória

Gláucia Martins e o filho, Cauã, que estuda na rede municipal da Serra Crédito: Fernando Estevão

Gláucia afirmou ainda considera o valor das peças inviáveis para o bolso da família. De acordo com ela, cada uma custa, em média, mais de R$ 40. "Têm crianças [na escola do Cauã] que não utilizam uniforme. Nem do período passado", criticou.

A assistente de faturamento Rose Dalcomune, que tem um filho na rede municipal de Vila Velha , também enfrenta a mesma dificuldade. "Já estamos no mês de junho e, até o momento, nenhum uniforme foi entregue. Os alunos estão tendo que usar de anos anteriores, mas em alguns já não cabem. Em outros, já estão rasgados ou sem condições de uso", detalhou.

O outro lado

Questionada sobre os uniformes em abril deste ano, a Secretaria de Educação de Vila Velha havia anunciado a entrega dos kits de material escolar, mencionando que a entrega dos uniformes ocorreria assim que a logística fosse concluída. Porém, até o momento, os alunos não receberam os uniformes. A prefeitura alegou que são necessários tempo e organização para separar os uniformes, conforme os tamanhos de cada criança.

A administração municipal destacou, ainda, que a entrega está prevista para o final de junho, contemplando os 55 mil alunos matriculados na rede, com bermudas, camisas, camisetas, shorts, saias, agasalhos, meias e tênis.