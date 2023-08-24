Árvore cai em cima de dois carros em rua de Tabuazeiro, em Vitória

Uma árvore caiu em cima de dois carros no meio da Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, em Tabuazeiro, Vitória, na tarde desta quinta-feira (24). Os veículos estavam estacionados na rua quando foram atingidos.
O repórter Vinícius Colini, da TV Gazeta, esteve no local. Moradores contaram que uma equipe da Prefeitura de Vitória estava refazendo a calçada onde a árvore estava porque as raízes quebravam o concreto. Os funcionários teriam dito que não podiam cortar a mesma, por isso, podaram só a raiz. Horas depois, entretanto, a queda aconteceu.
Um dos carros atingidos é de uma empresa, e outro veículo é do funcionário dessa firma. Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Vitória enviou uma nota sobre o ocorrido.
"A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que a queda da árvore, um ipê-rosa, ocorreu durante um serviço de rotina de poda de raiz pela empresa contratada, solicitado por morador pelo 156. A Semmam destaca que a equipe faz a retirada da árvore. A EDP foi acionada para os trabalhos na rede de baixa tensão e atua para o restabelecimento da eletricidade da região. O local está temporariamente interditado para a realização dos serviços. A Semmam ressalta que os danos materiais serão resolvidos pela empresa contratada", afirmou a administração municipal.
Agentes de trânsito da Guarda Municipal de Vitória estão no local. Os dois sentidos da via foram bloqueados até que a árvore seja retirada.
Em nota, a EDP informou que "uma equipe da concessionária foi encaminhada ao local e constatou que parte dos galhos atingiu a rede elétrica, causando danos à fiação. No momento, técnicos trabalham no reparo dos equipamentos. Por questões de segurança, valor inegociável da EDP, cinco clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço".
A empresa ainda ressaltou que "a arborização das cidades, incluindo manutenção e poda de árvores, é de responsabilidade das prefeituras municipais. A EDP oferece um apoio no serviço, quando acionada pela administração pública, na retirada dos galhos que estão próximos da fiação elétrica e podem comprometer o fornecimento de energia. Ou seja, pedidos relativos à arborização (como podas, supressão e manutenção de árvores/vegetação) devem ser feitos pelos cidadãos às prefeituras municipais".