Árvore cai em cima de dois carros em rua de Tabuazeiro, em Vitória

Árvore ficou caída na Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, em Tabuazeiro Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma árvore caiu em cima de dois carros no meio da Avenida Coronel José Martins de Figueiredo, em Tabuazeiro, Vitória , na tarde desta quinta-feira (24). Os veículos estavam estacionados na rua quando foram atingidos.

TV Gazeta, esteve no local. Moradores contaram que uma equipe da O repórter Vinícius Colini, da, esteve no local. Moradores contaram que uma equipe da Prefeitura de Vitória estava refazendo a calçada onde a árvore estava porque as raízes quebravam o concreto. Os funcionários teriam dito que não podiam cortar a mesma, por isso, podaram só a raiz. Horas depois, entretanto, a queda aconteceu.

Um dos carros atingidos é de uma empresa, e outro veículo é do funcionário dessa firma. Após a publicação da reportagem, a Prefeitura de Vitória enviou uma nota sobre o ocorrido.

"A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informa que a queda da árvore, um ipê-rosa, ocorreu durante um serviço de rotina de poda de raiz pela empresa contratada, solicitado por morador pelo 156. A Semmam destaca que a equipe faz a retirada da árvore. A EDP foi acionada para os trabalhos na rede de baixa tensão e atua para o restabelecimento da eletricidade da região. O local está temporariamente interditado para a realização dos serviços. A Semmam ressalta que os danos materiais serão resolvidos pela empresa contratada", afirmou a administração municipal.

Agentes de trânsito da Guarda Municipal de Vitória estão no local. Os dois sentidos da via foram bloqueados até que a árvore seja retirada.

Em nota, a EDP informou que "uma equipe da concessionária foi encaminhada ao local e constatou que parte dos galhos atingiu a rede elétrica, causando danos à fiação. No momento, técnicos trabalham no reparo dos equipamentos. Por questões de segurança, valor inegociável da EDP, cinco clientes próximos ao local ficarão com o fornecimento interrompido até a finalização do serviço".