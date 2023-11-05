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Susto e prejuízo

Árvore cai e destrói para-brisa de carro em Jardim da Penha

Acidente ocorreu no início da tarde deste domingo (5); tráfego da via chegou a ficar interrompido, mas já foi liberado
Enzo Teixeira

Enzo Teixeira

Publicado em 

05 nov 2023 às 15:32

Publicado em 05 de Novembro de 2023 às 15:32

Uma árvore caiu sobre um veículo que estava estacionado na rua Odete de Oliveira Lacourt, em Jardim da Penha, em Vitória, no início da tarde deste domingo (5). Com o acidente, parte do carro ficou amassada e o para-brisa ficou destruído. E parte da via também ficou obstruída.
Árvore cai sobre carro em Jardim da Penha
Árvore cai sobre carro em Jardim da Penha Crédito: Divulgação
Segundo a prefeitura de Vitória, uma equipe da secretaria municipal de Meio Ambiente foi enviada ao local. Após uma análise, constataram que a árvore caiu devido a problemas no desenvolvimento da raiz. Não houve feridos.
Ainda de acordo com a prefeitura, a via já foi liberada e ainda neste domingo, o restante da árvore será removido do local.
*Enzo Teixeira é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve edição e supervisão de Leticia Orlandi.

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