Árvore cai e destrói para-brisa de carro em Jardim da Penha

Uma árvore caiu sobre um veículo que estava estacionado na rua Odete de Oliveira Lacourt, em Jardim da Penha, em Vitória, no início da tarde deste domingo (5). Com o acidente, parte do carro ficou amassada e o para-brisa ficou destruído. E parte da via também ficou obstruída.
Segundo a prefeitura de Vitória, uma equipe da secretaria municipal de Meio Ambiente foi enviada ao local. Após uma análise, constataram que a árvore caiu devido a problemas no desenvolvimento da raiz. Não houve feridos.
Ainda de acordo com a prefeitura, a via já foi liberada e ainda neste domingo, o restante da árvore será removido do local.
*Enzo Teixeira é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve edição e supervisão de Leticia Orlandi.