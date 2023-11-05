Árvore cai e destrói para-brisa de carro em Jardim da Penha

Uma árvore caiu sobre um veículo que estava estacionado na rua Odete de Oliveira Lacourt, em Jardim da Penha , em Vitória, no início da tarde deste domingo (5). Com o acidente, parte do carro ficou amassada e o para-brisa ficou destruído. E parte da via também ficou obstruída.

Árvore cai sobre carro em Jardim da Penha Crédito: Divulgação

Segundo a prefeitura de Vitória, uma equipe da secretaria municipal de Meio Ambiente foi enviada ao local. Após uma análise, constataram que a árvore caiu devido a problemas no desenvolvimento da raiz. Não houve feridos.

Ainda de acordo com a prefeitura, a via já foi liberada e ainda neste domingo, o restante da árvore será removido do local.