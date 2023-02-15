Artesão tira pneus da natureza e cria peças de decoração no Sul do ES

O artesão cria animais e objetos com pneus que seriam jogados na natureza Crédito: Luiz Gonçalves

Pneus velhos e usados são os materiais que dão asas à imaginação e à criatividade do artesão Odair José Leite, de 46 anos, que mora em Jerônimo Monteiro , no Sul do Estado . Após ser picado por uma cobra, ele precisou amputar um dos braços, mas isso não o impediu de transformar lixo em arte, visto que reutiliza pneus para fazer peças de decoração.

Além de ajudar o meio ambiente, o artesão traz uma renda extra para a família com os diversos animais e objetos que produz há dois anos. “A primeira vez a gente viu na internet, mas não deu certo. Aí fomos fazendo e, com o tempo, deu certo e começamos a vender alguns vasos”, contou.

Odair perdeu um dos braços quando tinha 17 anos e a aposentadoria que ganha começou a ser insuficiente para sustentar a casa. Com a ajuda da esposa Simone de Souza, ele começou a apostar na criatividade e já perdeu as contas de quantos pneus utilizou para produzir peças. “Para ele não tem limitação”, enfatizou Simone.

O artesão Odair José Leite confecciona as peças com o auxílio da esposa dele, Simone de Souza Crédito: Luiz Gonçalves

Sustentabilidade

Se descartado de forma incorreta, o pneu pode causar grandes problemas, como servir de criadouro para insetos transmissores de doenças, especialmente a dengue. E a média de decomposição é de cerca de 600 anos.

Diante disso, o artesanato com esse tipo de material é uma ótima forma de contribuir com a produção de menos lixo no mundo e, consequentemente, com a sustentabilidade do meio ambiente.

Há uma peça do Odair, por exemplo, que foi muito trabalhosa e demorou 15 dias para ficar pronta, que é o boi. Nele, foram utilizados 40 pneus de motos que, provavelmente, seriam descartados de maneira irregular.

Este boi feito com pneus e outros objetos, foi o item mais trabalhoso já elaborado pelo artesão Crédito: Luiz Gonçalves

Produção

Segundo o artesão, todo o material é produzido artesanalmente com uma faca. “É tudo na faca, tem que cortar na faca, não tem ferramenta para cortar”, falou.

No entanto, a falta de uma máquina que auxilie a pintura torna o trabalho ainda mais demorado. “Uma coisa que a gente precisa muito e até hoje não conseguiu comprar é o compressor. Eu até faço um apelo a alguém que tiver algum compressor sobrando e quiser doar, a gente aceita. Aqui é tudo pintado no pincel, algumas peças não tem como”, comentou.

O sonho desse artista que supera limitações é poder ver o artesanato sustentável sendo mais valorizado e, quem sabe, até conquistar um espaço para expor. “A gente pensa cada vez em renovar mais, para alguém dar mais valor ao artesanato de hoje, porque muitos não dão valor”, concluiu.

Morador de Jerônimo Monteiro cria peças decorativas com pneus usados

Com informações da TV Gazeta Sul.