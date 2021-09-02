Arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz é internado para cirurgia

O arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, de 79 anos, foi internado nesta quinta-feira (2) para ser submetido a uma cirurgia de retirada de vesícula em um hospital particular de Capital — o nome da unidade não foi informado.
Segundo informações da pela assessoria da Arquidiocese, a intervenção, que estava marcada para as 18h, já foi finalizada e correu tudo bem. Após o procedimento, Dom Luiz seria encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para ficar em observação pelas próximas horas.
“Rezemos por dom Luiz e por sua recuperação”, postou o perfil da Arquidiocese de Vitória em seu perfil no Instagram.