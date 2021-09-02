Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Nesta quinta-feira (2)

Arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz é internado para cirurgia

Religioso de 79 anos está em um hospital particular na Capital para realizar a retirada de vesícula. Segundo a Arquidiocese, correu tudo bem durante o procedimento

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 19:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2021 às 19:54
Dom Luiz Mancilha Vilela durante a Festa da Penha em 2017: arcebispo emérito vai passar por cirurgia de retirada de vesícula
Arcebispo emérito Dom Luiz Mancilha Vilela passou por cirurgia de retirada de vesícula Crédito: Carlos Alberto Silva
O arcebispo emérito de Vitória, Dom Luiz Mancilha Vilela, de 79 anos, foi internado nesta quinta-feira (2) para ser submetido a uma cirurgia de retirada de vesícula em um hospital particular de Capital — o nome da unidade não foi informado.
Segundo informações da pela assessoria da Arquidiocese, a intervenção, que estava marcada para as 18h, já foi finalizada e correu tudo bem. Após o procedimento, Dom Luiz seria encaminhado para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para ficar em observação pelas próximas horas.
“Rezemos por dom Luiz e por sua recuperação”, postou o perfil da Arquidiocese de Vitória em seu perfil no Instagram.

Veja Também

Covid-19: vacinação da 2ª dose sem agendamento às sextas na Serra

Cachoeiro faz mutirão em shoppings e policlínica para vacinar público 18+

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Cirurgia Hospitais Arquidiocese de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/04/2026
Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados