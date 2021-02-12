Aposta de Venda Nova: ganhador ainda não retirou prêmio de R$ 6 milhões na Quina

Venda Nova do Imigrante/ES Crédito: TV Gazeta Sul

O apostador que ganhou mais de R$ 6 milhões em um jogo na loteria de Venda Nova do Imigrante , na Região Serrana do Espírito Santo, ainda não retirou o prêmio até a manhã desta sexta-feira (12). A informação é da Caixa Econômica Federal. Ele acertou sozinho as cinco dezenas da Quina.

No município, a curiosidade de quem é o novo milionário tomou conta da cidade. “Nós estamos procurando o vencedor também. Não vai ser fácil saber não. Deve estar escondido. Quem dera fosse eu. Estaria tranquilo”, disse o morador Irineu Caliman.

A Marizete Lorençoni também não sabe quem foi o sortudo que conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas e disse que deve ser até difícil pensar no que fazer com todo esse dinheiro. “Quem dera fosse eu! É muito dinheiro. Não deve saber por onde começar. Se fosse eu, estaria no paraíso", sonha.

O aposentado Argeu Hebert já tem alguns planos e contou o que faria caso fosse ele o ganhador. “Eu ia comprar uma casa na praia, curtir as montanhas. Mas trabalhar na roça, como eu trabalho, não ia mais não", disse.