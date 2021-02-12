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Aposta de Venda Nova: ganhador ainda não retirou prêmio de R$ 6 milhões na Quina

A curiosidade de quem é o novo milionário tomou conta dos moradores da cidade

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 09:55

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 fev 2021 às 09:55
Venda Nova do Imigrante/ES
Venda Nova do Imigrante/ES Crédito: TV Gazeta Sul
O apostador que ganhou mais de R$ 6 milhões em um jogo na loteria de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, ainda não retirou o prêmio até a manhã desta sexta-feira (12). A informação é da Caixa Econômica Federal. Ele acertou sozinho as cinco dezenas da Quina.
No município, a curiosidade de quem é o novo milionário tomou conta da cidade. “Nós estamos procurando o vencedor também. Não vai ser fácil saber não. Deve estar escondido. Quem dera fosse eu. Estaria tranquilo”, disse o morador Irineu Caliman.
A Marizete Lorençoni também não sabe quem foi o sortudo que conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas e disse que deve ser até difícil pensar no que fazer com todo esse dinheiro. “Quem dera fosse eu! É muito dinheiro. Não deve saber por onde começar. Se fosse eu, estaria no paraíso", sonha. 
O aposentado Argeu Hebert já tem alguns planos e contou o que faria caso fosse ele o ganhador. “Eu ia comprar uma casa na praia, curtir as montanhas. Mas trabalhar na roça, como eu trabalho, não ia mais não", disse. 
A aposta ganhadora foi feita na única lotérica de Venda Nova do Imigrante. O dono do bilhete receberá R$ 6.354.204,60. Ele acertou as dezenas 04, 26, 29, 53 e 57, do concurso 5486.
Segundo a Caixa, 169 apostas tiveram quatro acertos com prêmio total de R$ 4.545,21 cada um. Acertaram três números 10.114 apostas e cada um vai receber R$ 114,20. Outras 214.790 apostas acertaram dois números e vão receber um prêmio de R$ 2,95.

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