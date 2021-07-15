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Em Linhares

Após queda de 4 metros, bailarina volta a circo do ES nesta sexta

Passado o susto, Bruna Braskuper, de 23 anos, já está pronta para voltar ao trabalho. Ela afirmou que deve retomar a rotina de apresentações na noite desta sexta-feira (16) e pede que as pessoas valorizem os artistas circenses

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 17:35

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

15 jul 2021 às 17:35
Bailarina despenca durante apresentação em Linhares
Bailarina despenca durante apresentação em Linhares Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução
Acostumada com a alegria e a emoção das apresentações no circo, a bailarina Bruna Braskuper, 23 anos, precisou conviver também com o susto. Ela caiu de uma altura de 4 metros enquanto fazia uma apresentação de corda indiana em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (9). Pronta para voltar ao picadeiro, a artista relembrou tudo que aconteceu. Ela relata que, apesar do susto, não teve ferimentos graves, nenhuma fratura, apenas uma luxação no joelho. Ela foi socorrida e teve ferimentos leves.
Segundo Bruna, o acidente aconteceu porque ela se esqueceu de fechar o gancho do equipamento de segurança. O momento da queda foi registrado por pessoas que acompanhavam a apresentação. No vídeo é possível ver o momento em que ela cai e atinge o chão. “Foi um descuido, um erro quando eu estava lá em cima. Quando eu percebi, já estava no chão”, relatou a artista. (Veja o momento da queda)
Passado o susto, a bailarina já está pronta para voltar ao trabalho. Ela afirmou que deve retomar a rotina de apresentações na noite desta sexta-feira (16) e pediu que as pessoas confiram as atrações do circo, e valorizem os artistas circenses.

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