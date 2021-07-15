Após queda de 4 metros, bailarina volta a circo do ES nesta sexta

O acidente ocorreu na noite da última sexta-feira (9). Pronta para voltar ao picadeiro, a artista relembrou tudo que aconteceu. Ela relata que, apesar do susto, não teve ferimentos graves, nenhuma fratura, apenas uma luxação no joelho. Ela foi socorrida e teve ferimentos leves.

Segundo Bruna, o acidente aconteceu porque ela se esqueceu de fechar o gancho do equipamento de segurança. O momento da queda foi registrado por pessoas que acompanhavam a apresentação. No vídeo é possível ver o momento em que ela cai e atinge o chão. “Foi um descuido, um erro quando eu estava lá em cima. Quando eu percebi, já estava no chão”, relatou a artista. (Veja o momento da queda)