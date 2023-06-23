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Benefício RU-Ufes

Após protestos, Ufes aprova ampliação da gratuidade do RU para estudantes

Medida vai contemplar alunos com renda familiar per capita de até dois salários mínimos e que não são atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil da universidade
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

23 jun 2023 às 14:17

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 14:17

Estudantes bloqueiam entradas da Ufes, em Goiabeiras, em mais um dia de protesto por causa do RU
Há poucas semanas, estudantes fizeram bloqueios nas entradas da Ufes, em Goiabeiras, em protesto por causa do RU Crédito: Ricardo Medeiros
O Conselho Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo aprovou, na quinta-feira (22), a criação do Benefício RU-Ufes, que amplia a faixa de gratuidade do pagamento das refeições nos Restaurantes Universitários (RUs) para estudantes com renda familiar per capita de até dois salários mínimos e que não são atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil (Proaes). Em maio, aulas foram suspensas após pedidos por melhorias na alimentação universitária.
A Ufes afirma que a medida é resultado dos diálogos construídos entre a Administração Central e representantes estudantis, atende a uma reivindicação apresentada pelos estudantes e vai contemplar alunos regulares de graduação presencial.
“Esta medida tem o objetivo de ampliar ações que contribuem para a permanência qualificada dos estudantes, e se soma a outras iniciativas de fortalecimento da assistência estudantil que vêm sendo implementadas na Ufes”, afirmou o reitor Paulo Vargas.
“Nossa Universidade tem feito um esforço muito grande para ampliar a assistência estudantil. Em 2021, zeramos a fila de espera dos estudantes que aguardavam ser inseridos no Proaes, e hoje todos os cadastrados no Proaes fazem jus a um auxílio pecuniário, além da isenção no pagamento do RU. Não tenho a menor dúvida de que esse é um gesto institucional importante para ampliar ainda mais a assistência estudantil e um passo importante no que diz respeito à democratização do acesso ao ensino superior”, afirmou o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, Gustavo Forde.
A representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Karine Buzon, afirmou que a aprovação é uma grande vitória para os estudantes: “É uma vitória para o corpo estudantil e para toda a Ufes. Só essas transformações vão construir a Universidade que precisamos”.
Nos próximos dias, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) vai detalhar como será a implementação do benefício e o processo de cadastro dos estudantes.
Para a concessão do Benefício RU-Ufes serão utilizados recursos orçamentários e financeiros provenientes de arrecadação própria da Ufes.

Promessa após protestos 

Após dois dias de protestos, a administração da Ufes se reuniu com os estudantes e prometeu, entre outros pontos, ampliar a gratuidade no Restaurante Universitário (RU), alvo das manifestações.
As atividades, que chegaram a ser suspensas por um dia e meio devido às manifestações, foram retomadas no dia 1º de junho.
A reunião entre a administração central e os estudantes ocorreu no Campus de Maruípe. Estiveram presentes o reitor Paulo Vargas, o vice-reitor Roney Pignaton, pró-reitores e outros assessores, além de 20 representantes estudantis.

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