Após protestos, Ufes aprova ampliação da gratuidade do RU para estudantes

Há poucas semanas, estudantes fizeram bloqueios nas entradas da Ufes, em Goiabeiras, em protesto por causa do RU Crédito: Ricardo Medeiros

A Ufes afirma que a medida é resultado dos diálogos construídos entre a Administração Central e representantes estudantis, atende a uma reivindicação apresentada pelos estudantes e vai contemplar alunos regulares de graduação presencial.

“Esta medida tem o objetivo de ampliar ações que contribuem para a permanência qualificada dos estudantes, e se soma a outras iniciativas de fortalecimento da assistência estudantil que vêm sendo implementadas na Ufes”, afirmou o reitor Paulo Vargas.

“Nossa Universidade tem feito um esforço muito grande para ampliar a assistência estudantil. Em 2021, zeramos a fila de espera dos estudantes que aguardavam ser inseridos no Proaes, e hoje todos os cadastrados no Proaes fazem jus a um auxílio pecuniário, além da isenção no pagamento do RU. Não tenho a menor dúvida de que esse é um gesto institucional importante para ampliar ainda mais a assistência estudantil e um passo importante no que diz respeito à democratização do acesso ao ensino superior”, afirmou o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Cidadania, Gustavo Forde.

A representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE), Karine Buzon, afirmou que a aprovação é uma grande vitória para os estudantes: “É uma vitória para o corpo estudantil e para toda a Ufes. Só essas transformações vão construir a Universidade que precisamos”.

Nos próximos dias, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania (Proaeci) vai detalhar como será a implementação do benefício e o processo de cadastro dos estudantes.

Para a concessão do Benefício RU-Ufes serão utilizados recursos orçamentários e financeiros provenientes de arrecadação própria da Ufes.

Promessa após protestos

As atividades, que chegaram a ser suspensas por um dia e meio devido às manifestações, foram retomadas no dia 1º de junho.