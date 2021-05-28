Ao custo de R$ 1,4 milhão, usina de energia solar da Praça do Papa será desmontada

Usina de energia solar na Praça do Papa será desmontada; R$ 1,4 milhão de prejuízo Crédito: Reprodução Tv Gazeta

A usina de energia solar que fica no estacionamento da Praça do Papa, em Vitória , será desmontada. Instaladas ao custo de custo de R$ 1,4 milhão em 2018, as placas, que captam a luz do sol e transformam essa fonte em energia elétrica, serão retiradas do local.

Segundo o secretário Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana (Setran), Alex Mariano, em entrevista para a TV Gazeta nesta sexta (28), é economicamente inviável manter esses painéis da forma como estão, desabrigados e sem segurança para evitar que os equipamentos sejam furtados, o que, segundo o secretário, é o que vem acontecendo.

"Infelizmente, eu também, como cidadão, fico indignado com essa situação de ter que desmontar. Houve um equívoco na instalação. Você pode ver que em todos os lugares onde há essas placas elas estão abrigadas em cima de prédios e edificações. Aqui fica em uma área pública, além de possuir dois telecentros com ar-condicionado".

Ainda segundo Mariano, também teve um problema levantado pela gestão atual de que os inversores não estavam instalados de forma adequada.

Usina de energia solar na Praça do Papa será desmontada; R$ 1,4 milhão de prejuízo Crédito: Reprodução Tv Gazeta

"Nós tentamos recolocar a usina pra funcionar, mas o que que nós encontramos e uma situação da usina ficar exposta, tem muita depredação e vandalismo. E se tiver que colocar vigilantes 24 horas, por dia, com os valores dos vigilantes fica mais caro do que a própria geração de energia".

Outra dificuldade citada pelo secretário é com retorno do investimento, já que se trata de iluminação pública, onde o valor é diferente de um retorno que um cidadão teria se a as placas solares fossem instaladas em um local privado.

De acordo com Mariano, desde o segundo semestre de 2019 a captação de energia já estava parada. Sobre a possibilidade de reaproveitar as placas em outro local, preferencialmente abrigado e com segurança, o secretário informou que ainda está sendo estudado.

O QUE DIZ A ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR

A TV Gazeta procurou o ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende, cuja gestão foi responsável pela instalação das placas. Rezende encaminhou o questionamento para a então secretária de Transporte, Trânsito e Infraestrutura, Ana Elisa Nahas, que enviou uma nota.