Aniversário da Serra: ensaio fotográfico exalta diversidade da cidade

A cidade que pode ser considerada o "maior lar" do Espírito Santo está em festa. Nesta terça-feira (08), a Serra completa 464 anos de história. Com 527.240 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município é o mais populoso do Estado. Pode-se dizer que é uma cidade viva, cheia de gente, e rica também em lembranças, marcadas nas construções antigas; em cenários bucólicos, como os das praias de Manguinhos e Nova Almeida; e fonte de desenvolvimento econômico, pujante nos polos industriais. No aniversário do município, passeie pela Serra com o ensaio feito pela equipe de fotografia de A Gazeta.