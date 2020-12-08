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Fernando Madeira
464 anos

Aniversário da Serra: ensaio fotográfico exalta diversidade da cidade

Município mais populoso do Espírito Santo é rico em lembranças, marcadas nas construções antigas; em cenários bucólicos e também fonte de desenvolvimento econômico

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 13:41

Publicado em

08 dez 2020 às 13:41
Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra
Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe Crédito: Fernando Madeira
A cidade que pode ser considerada o "maior lar" do Espírito Santo está em festa. Nesta terça-feira (08), a Serra completa 464 anos de história. Com 527.240 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município é o mais populoso do Estado. Pode-se dizer que é uma cidade viva, cheia de gente, e rica também em lembranças, marcadas nas construções antigas; em cenários bucólicos, como os das praias de Manguinhos e Nova Almeida;  e fonte de desenvolvimento econômico, pujante nos polos industriais. No aniversário do município, passeie pela Serra com o ensaio feito pela equipe de fotografia de A Gazeta.  
Parque da Cidade na Serra
Letreiro no Parque da Cidade, na Serra Crédito: Vitor Jubini
Mestre Álvaro na Serra
Vista do imponente Mestre Álvaro, na Serra Crédito: Vitor Jubini
Casario antigo em Serra Sede
Casario antigo em Serra-Sede Crédito: Vitor Jubini
Data: 03/04/2020 - ES - Serra - Pandemia coronavrus - Movimento na Praia de Manguinhos - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini
Cenário bucólico na Praia de Manguinhos Crédito: Vitor Jubini - 03/04/2020
Bairro Nova Almeida na Serra
Vista aérea do bairro Nova Almeida, na Serra Crédito: Luciney Araujo
Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Serra Sede
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Serra-Sede Crédito: Vitor Jubini
Imagens do amanhecer em Nova Almeida, na Serra. Igreja dos Reis Magos
Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Imagens do amanhecer em Nova Almeida, na Serra. Igreja dos Reis Magos
Nascer do sol na Igreja dos Reis Magos, em Nova Almeida, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede
Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra-Sede Crédito: Luciney Araújo
Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra Sede
Ruínas da igreja de São José do Queimado, em Serra-Sede Crédito: Luciney Araújo
Amanhecer no município da Serra
O céu da Serra durante o amanhecer Crédito: Ricardo Medeiros
José Miguel Fonseca, morador da Serra que ainda usa carro de boi em sua propriedade
Carro de boi usado em sua propriedade da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
José Miguel Fonseca, 80 anos. morador da Serra que ainda usa carro de boi
José Miguel Fonseca, 80 anos, morador de área rural da Serra, tocando carro de boi Crédito: Ricardo Medeiros
Data: 09/06/2020 - ES - Serra - Gilven Antônio Piazzollo, produtor rural retirando leite para vender - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Gilven Antônio Piazzollo, produtor rural da Serra, retirando leite para vender Crédito: Ricardo Medeiros - 09/06/2020
Data: 09/06/2020 - ES - Serra - Gilven Antônio Piazzollo, produtor rural retirando leite para vender - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Gilven Antônio Piazzollo, morador da Serra, lançando gado Crédito: Ricardo Medeiros - 09/06/2020
Data: 09/06/2020 - ES - Serra - Gilven Antônio Piazzollo, produtor rural retirando leite para vender - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Propriedade rural na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Amanhecer no município da Serra
Amanhecer em meio à natureza no município da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Indústria no Civit , na Serra
Indústria na região do Civit , na Serra Crédito: Vitor Jubini
Avenida Central em Laranjeiras, Serra
Avenida Central em Laranjeiras, na Serra, o município mais populoso do Espírito Santo Crédito: Luciney Araujo

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