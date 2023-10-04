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Tradição na cidade

Animais recebem bênção em Colatina para lembrar dia de São Francisco

A tradicional "bênção dos animais" já acontece há 15 anos na praça da Paróquia Santa Clara de Assis
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

04 out 2023 às 17:05

Publicado em 04 de Outubro de 2023 às 17:05

Os pets de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, saíram de casa na manhã desta quarta-feira (4) para uma programação importante na praça da Paróquia Santa Clara de Assis. Ao lado dos tutores, eles receberam a tradicional "bênção dos animais", em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos bichinhos. 
Por ser considerado santo protetor dos bichos, no dia 4 de outubro também é comemorado o Dia Mundial dos Animais. Nessa data, junto aos donos, eles vão até a praça para receber a bênção do frei, uma tradição feita há 15 anos na cidade. 
"São Francisco é um santo por excelência de toda a ecologia, protetor dos animais. Por isso, nós, franciscanos, repetimos a tradição", disse o frei Augusto Luiz Gabriel, que salientou que todo animal é bem-vindo para ser abençoado na Paróquia - cachorro, gato, e até mesmo papagaio. 

Bênção dos animais: tradição em igreja de Colatina para lembrar dia de São Francisco

Com os pets, os tutores também vão até a Paróquia no dia 4 de outubro para agradecer. É o caso da advogada e tutora da Betina, Cristina Galasi, que é devota de São Francisco de Assis.  
"Betina já tem 14 anos e nem lembro há quanto tempo a gente vem até aqui para receber a bênção de São Francisco", disse a advogada. 

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