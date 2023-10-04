Animais recebem bênção em Colatina para lembrar dia de São Francisco

Os pets de Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, saíram de casa na manhã desta quarta-feira (4) para uma programação importante na praça da Paróquia Santa Clara de Assis. Ao lado dos tutores, eles receberam a tradicional "bênção dos animais", em homenagem ao dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos bichinhos.

Por ser considerado santo protetor dos bichos, no dia 4 de outubro também é comemorado o Dia Mundial dos Animais. Nessa data, junto aos donos, eles vão até a praça para receber a bênção do frei, uma tradição feita há 15 anos na cidade.

"São Francisco é um santo por excelência de toda a ecologia, protetor dos animais. Por isso, nós, franciscanos, repetimos a tradição", disse o frei Augusto Luiz Gabriel, que salientou que todo animal é bem-vindo para ser abençoado na Paróquia - cachorro, gato, e até mesmo papagaio.

Bênção dos animais: tradição em igreja de Colatina para lembrar dia de São Francisco

Com os pets, os tutores também vão até a Paróquia no dia 4 de outubro para agradecer. É o caso da advogada e tutora da Betina, Cristina Galasi, que é devota de São Francisco de Assis.