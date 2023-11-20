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Onda de calor

Amigos tomam banho de mangueira em bar para aliviar calor em Colatina

Grupo de oito homens ficou pelo menos 40 minutos se refrescando com a mangueirada em bar
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

20 nov 2023 às 10:21

Publicado em 20 de Novembro de 2023 às 10:21

Não está fácil enfrentar essa onda de calor que tomou conta de grande parte do Brasil e do Espírito Santo nos últimos dias. Tanto que recordes de temperaturas máximas do ano foram quebradas várias vezes. Um grupo de amigos resolveu "apelar" para o tradicional banho de mangueira para tentar amenizar a situação em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, neste domingo (19).
O registro foi feito no bairro São Silvano por volta das 14h. O vídeo mostra que pelo menos oito homens e uma mulher estão na porta do bar. A maioria tirou a camisa e, até de bermuda jeans, começaram a se molhar para refrescar.
Num certo momento da gravação, uma mulher que passa pela calçada também acaba se molhando, mas devido ao calor, ela nem parece se importar muito com a brincadeira dos marmanjos.
Segundo o vendedor Pablo Daher, morador que enviou o vídeo para o g1ES, os homens ficaram cerca de 40 minutos no local se refrescando. É Colatina fazendo jus ao apelido de "calortina".
Um grupo de amigos resolveu
Um grupo de amigos resolveu "apelar" para o tradicional banho de mangueira para tentar amenizar a situação em Colatina. Crédito: Reprodução

O tempo vai mudar?

Após vários dias com alerta de perigo para onda de calor, o Espírito Santo começou a semana sem o aviso vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e com previsão de chuva e temporais. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) aponta que a instabilidade no tempo está prevista, pelo menos, para esta segunda (20) e terça-feira (21).
Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade associadas ao calor e a umidade provocam pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana do Estado. A partir do final da tarde, as chuvas avançam pelas demais áreas das montanhas capixabas, Grande Vitória e parte da Região Noroeste. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas apenas no Litoral Sul.
A instabilidade diminui na terça-feira (21). Previsão de chuva passageira na madrugada e manhã no Litoral Norte, com tempo aberto nos demais horários. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde nos trechos das regiões Sul e Serrana próximas ao Caparaó. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado, inclusive na Grande Vitória. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
A quarta-feira (22) deve ser de tempo aberto em todo o Estado, com poucas nuvens e sem expectativa de chuva. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas entre o Litoral Sul e o Metropolitano.
*Com informações do g1ES

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