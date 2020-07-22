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Solidariedade

Amigos doam computador e celular para aluno não deixar a escola no Sul do ES

Sem acesso aos conteúdos na internet para estudar, Fernando Júnior Costa Golveia, de 17 anos, chegou a comentar com amigos que poderia deixar a escola este ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2020 às 18:35

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 18:35

Fernando Júnior Costa Golveia, de 17 anos
Fernando Júnior Costa Golveia, de 17 anos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul
Um adolescente de Vargem Alta, na Região Serrana do Estado, recebeu nesta quarta-feira (22) um notebook e um celular, após uma ação solidária. Os equipamentos são fruto de uma ação de amigos e professores que se sensibilizaram com a história do aluno Fernando Júnior Costa Golveia, de 17 anos. Sem acesso aos conteúdos na internet para estudar, o jovem chegou a comentar que poderia deixar a escola neste ano.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, as aulas presenciais seguem suspensas e os conteúdos são repassados por apostilas, aulas em canais de TV e pela internet.
Amigo desde a infância, Thiago Jacone Santos, de 17 anos, que estuda no 3º ano do ensino médio, começou a sentir falta do colega Fernando quando começaram as videoaulas da Escola Estadual Presidente Luebke, em Vargem Alta. Foi quando Fernando comentou com o colega que estava com dificuldades na execução das tarefas, pois não tinha acesso aos conteúdos na internet, sem computador, nem celular em casa.
As aulas online por videochamada começaram na última semana e ele já não conseguia participar. Antes, tinham as apostilas, mesmo assim tinha dificuldades, pois alguns conteúdos estavam na internet. Chegou a falar que não conseguia acompanhar as atividades e, se fosse preciso, terminaria o ano à noite, contou.
Professores e alunos começaram a corrente do bem e promoveram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para a compra de um computador. Fernando é um aluno dedicado e que se destaca. Tanto que ficamos condoídos pela sua falta. Conseguimos arrecadar R$ 2 mil. Compramos um notebook, o celular foi doado e a internet estamos providenciando com uma empresa da cidade, contou o professor de geografia Morgan Santiago.
A entrega aconteceu na casa do adolescente nesta tarde. Fernando Júnior Costa Golveia agradeceu o carinho dos professores e amigos. "Caramba. Não esperava a surpresa. Obrigada a todos que ajudaram. Agora vai ser mais fácil continuar estudando", disse o jovem ao receber os presentes.
Segundo o professor Morgan Santiago, além do valor arrecadado, há pessoas ainda doando celulares e computadores usados. A ideia, para o educador, é ajudar mais alunos e propagar a iniciativa.
A ação cresceu rápido e isso pode incentivar mais doações. Muitos têm mais de um celular em casa, que poderia ser útil para outras crianças e, às vezes, é o suficiente para o aluno ter acesso ao conteúdo em casa, comentou Santiago.

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