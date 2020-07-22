Amigos doam computador e celular para aluno não deixar a escola no Sul do ES

Fernando Júnior Costa Golveia, de 17 anos Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Um adolescente de Vargem Alta , na Região Serrana do Estado, recebeu nesta quarta-feira (22) um notebook e um celular, após uma ação solidária. Os equipamentos são fruto de uma ação de amigos e professores que se sensibilizaram com a história do aluno Fernando Júnior Costa Golveia, de 17 anos. Sem acesso aos conteúdos na internet para estudar, o jovem chegou a comentar que poderia deixar a escola neste ano.

Por conta da pandemia do novo coronavírus , as aulas presenciais seguem suspensas e os conteúdos são repassados por apostilas, aulas em canais de TV e pela internet.

Amigo desde a infância, Thiago Jacone Santos, de 17 anos, que estuda no 3º ano do ensino médio, começou a sentir falta do colega Fernando quando começaram as videoaulas da Escola Estadual Presidente Luebke, em Vargem Alta. Foi quando Fernando comentou com o colega que estava com dificuldades na execução das tarefas, pois não tinha acesso aos conteúdos na internet, sem computador, nem celular em casa.

As aulas online por videochamada começaram na última semana e ele já não conseguia participar. Antes, tinham as apostilas, mesmo assim tinha dificuldades, pois alguns conteúdos estavam na internet. Chegou a falar que não conseguia acompanhar as atividades e, se fosse preciso, terminaria o ano à noite, contou.

Professores e alunos começaram a corrente do bem e promoveram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro para a compra de um computador. Fernando é um aluno dedicado e que se destaca. Tanto que ficamos condoídos pela sua falta. Conseguimos arrecadar R$ 2 mil. Compramos um notebook, o celular foi doado e a internet estamos providenciando com uma empresa da cidade, contou o professor de geografia Morgan Santiago.

A entrega aconteceu na casa do adolescente nesta tarde. Fernando Júnior Costa Golveia agradeceu o carinho dos professores e amigos. "Caramba. Não esperava a surpresa. Obrigada a todos que ajudaram. Agora vai ser mais fácil continuar estudando", disse o jovem ao receber os presentes.

Segundo o professor Morgan Santiago, além do valor arrecadado, há pessoas ainda doando celulares e computadores usados. A ideia, para o educador, é ajudar mais alunos e propagar a iniciativa.