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Corpus Christi

Alunos fazem tapetes sobre igualdade e cultura popular em escola da Serra

Chamado de "Tapete da Cidadania", projeto tem o objetivo de trabalhar com os estudantes assuntos de relevância, que vão além do cunho religioso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2023 às 21:07

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 21:07

Tapetes confeccionados por alunos de escola na Serra
Tapetes foram confeccionados nesta quarta-feira (7) por alunos de escola na Serra Crédito: Divulgação | Fabio Custodio
Alunos de 12 a 17 anos do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Joaquim Beato, em Planalto Serrano, na Serra, participaram de uma atividade diferente nesta quarta-feira (7). Em grupos, eles produziram tapetes de Corpus Christi, cujos temas vão de igualdade racial até cultura popular. 
O projeto, chamado de "Tapete da Cidadania", tem o objetivo de trabalhar assuntos de relevância com os estudantes, sem necessariamente explorar um cunho religioso. Segundo o professor de História da escola, Fabio Custodio, foram cerca de quatro a cinco horas de confecção. 
"Além da questão da equidade racial, também tivemos subtemas – como folclore, cultura popular e povos originários. É um projeto que faz com que o aluno entenda a importância do respeito e de que todos devem ter as mesmas oportunidades. Eles se sentem absolutamente realizados desenvolvendo a ideia", destaca.
"Vemos o empenho deles na escolha das cores que vão compor o tapete, na escolha da imagem, de decidir quem vai fazer o que, como será a organização. É um projeto bem legal e extremamente amplo. Toda a comunidade escolar acaba abraçando"
Fabio Custodio - Professor de História
Conforme explicou o professor, outro intuito do "Tapete da Cidadania" é diversificar as atividades na escola, para tornar o aprendizado mais lúdico. "A aula, como todos nós sabemos, é metódica. E esse projeto oportuniza que o aluno se questione e acabe, também, correndo atrás de algumas respostas" avalia Fabio.

Tapetes de Corpus Christi são confeccionados por alunos da Serra

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